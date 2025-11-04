Бюджет 2026 гаси пожара с бензин: Финансисти очакват скоро да се ударим в стената с 200

Бюджет 2026 прилича малко на гасене на пожар с бензин. Мерките в бюджета са проинфлационни. Това заяви пред bTV финансистът Левон Хампарцумян. Когато се прави един бюджет, се поставят задачи какво може да се постигне с него и след това се отива на следващата крачка - да се обясни какви са целите на държавните финанси. Още: Асоциацията на работодателите с остра позиция заради проектобюджета за догодина

Защо се крият по дупките?

"Тук се крият някъде по дупките, никой нищо не обяснява и трябва да разсъждаваме какво е искал да каже авторът. Дори и политически не е добра идеята с Бюджет 2026", критикува Хампарцумян.

Още: "Румънският сценарий не ни мърда": Владислав Панев с коментар за Бюджет 2026

Според него с бюджета се правят кръпки и не се решават политики. "Скоро ще ударим стената с 200", отсече Левон Хампарцумян. Той изтъкна, че в бюджета има нулеви реформи и повишаване на данъците. Парите, които излизат от джоба ни, ще нараснат, посочи финансистът. Той определи като "глупава мярка" увеличението на данък "дивидент".

Левон Хампарцмян призова правителството да използва импулса от влизането на България в еврозоната.

Финансистът Никола Филипов също разкритива бюджета за догодина. Той заяви, че няма разлика в сегашния от последните 3-4 бюджета на държавата. Продължаваме да се пускаме по ръба на популизма. В бюджета се повишават осигурителните вноски за пенсия, повишава се минималната работна заплата, повишава се и максималният осигурителен доход, оцени Филипов макрорамката на Бюджет 2026.

Според него правителството се страхува от това да направи структурни реформи. "Изправени сме в безвремие и не се вижда нищо позитивно", скептичен е Никола Филипов. Той все пак се надява, че всичко заложено в бюджета е само макрорамка и ще се прекрои с бизнеса и със синдикатите.

"Да се надяваме, че ще има промени в бюджета. Мисля, че ще се стигне до някакъв по-смислен бюджет", смята Никола Филипов.

Още: Добрин Иванов, АИКБ: Бюджет 2026 е счетоводна гимнастика без реформи и ефективност