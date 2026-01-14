Еуфория на българската стокова борса: Еврото докара 184% ръст в оборота

SOFIX започна 2026 с ударен двуцифрен ръст от 14,4% през първата седмица след влизането на България в еврозоната. Оборотът скочи с почти 184%, а сделките - със 113%.

Това се казва в официално съобщение на Българската стокова борса.

"Присъединяването към Еврозоната поставя България в нова позиция на финансовата карта на Европа. Реакцията на пазара дори още в първия ден от търговията е показателна - SOFIX нарасна с 3,7% само за ден, а в следващите дни продължи със сходен темп. Това е ясен показател за дългосрочно натрупване на доверие, по-добрата пазарна инфраструктура и по-високата финансова информираност", посочи доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.

Индексът SOFIX се повиши от 1156,43 до 1323,06 пункта, като паралелно се наблюдава рязко увеличение и на оборота с почти 184%. Сделките също се повишиха през изминалата седмица със 112,79% на годишна база.

Еуфория като след влизането в ЕС

Подобен паралел за повишаване на търговията може да бъде направен с времето на друг ключов исторически момент от историята на страната –присъединяването на България към Европейския съюз (ЕС).

Данните в началото на 2007 г. показват, че в първата седмица след приемането ни в ЕС, SOFIX се покачва с 6,37% – от 1224,12 до 1302,81 пункта. Оборотите нарастват с 12,24% на годишна база, а броят на сделките се покачва двойно.

Възходящият тренд на оборота и основния индекс продължават и в първите дни на втората седмица от търговията в евро. Очакванията на пазарните участници са преминаването към евро да улесни достъпа на международните инвеститори и да подкрепи по-дълбоката интеграция на българския капиталов пазар.

За SOFIX

SOFIX е най-старият български борсов индекс на "Българска фондова борса – София". Стартира на 20 октомври 2000 г. с базова стойност 100.

Изчислява се като съотношение на дневната сума от пазарната капитализация на дружествата, включени в него, и сумата на пазарната капитализация на същите дружества към предходния ден. Дружествата, на базата, на които се изчислява индексът, могат да варират от 5 до 50 броя. Включени са най-ликвидните емисии с капитализация, не по-малка от 50 млн. лв. и не по-малко от 500 акционери.

От септември 2016 г. на Българска фондова борса – София се търгува българският индексен фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.