Флорентино под прицел: феновете настояват за промяна след слабата игра на Реал

Феновете на Реал Мадрид изразиха остро недоволство след втората поредна загуба на тима в Ла Лига. „Белите“ отстъпиха с 0:1 на Хетафе на "Сантиаго Бернабеу", а поражението допълнително усложни ситуацията в първенството. Отборът, воден от Алваро Арбелоа, така и не успя да намери ритъм в играта си. Още на почивката част от публиката освирка футболистите, а негативната реакция продължи и през второто полувреме, когато стана ясно, че домакините трудно ще стигнат поне до точка.

Феновете на Реал Мадрид поискаха оставката на Флорентино

След последния съдийски сигнал недоволството прерасна в скандирания срещу клубното ръководство. От трибуните се чуха викове "Флорентино - оставка!", насочени към президента Флорентино Перес. Част от привържениците смятат именно управлението за отговорно за колебливите резултати и непостоянството на състава.

Загубата идва в момент, в който Реал е под напрежение както в битката за титлата, така и заради очакванията за силно представяне във всички турнири. В последните години стандартите на клуба са изключително високи, което прави всяка подобна серия от слаби резултати трудно приемлива за феновете.

След края на срещата футболистите отказаха да застанат пред медиите, което допълнително подчерта напрегнатата атмосфера около отбора.

