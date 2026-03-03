Лайфстайл:

Китайски свръхзвукови ракети за Иран: Пекин с отговор. Уиткоф: Иран има уран за 11 ядрени бомби (ВИДЕО)

03 март 2026, 8:15 часа 868 прочитания 0 коментара
Китайски свръхзвукови ракети за Иран: Пекин с отговор. Уиткоф: Иран има уран за 11 ядрени бомби (ВИДЕО)

Говорителка на китайското външно министерство категорично отрече появили се спекулации, че Китай ще достави на Иран свръхзвукови противокорабни ракети CM-302. Говорителката каза и то с едно изречение, че съответната медийна информация е невярна - ОЩЕ: Иран атакува с дронове с руска помощ, посолството на САЩ в Рияд е ударено. Уиткоф говори за ядрено оръжие (ВИДЕО)

CM-302 е китайска ракета, която Пекин изнася и продава зад граница. Експортният вариант се нарича YJ-12 – тя е предназначена да поразява големи морски цели като фрегати, разрушители и дори самолетоносачи. Скоростта ѝ е между 3000 и 4300 км/ч, а обсегът е 280-290 километра.

Пред Fox News Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, разказа, че на първата среща от преговорите с Иран преди да избухне войната двамата ирански преговарящи казали, че Иран има 460 килограма обогатен на 60% уран, като това стигало за 11 ядрени бомби. Припомняме, че всъщност обогатяването трябва да е около и над 90%, за да се произвеждат ядрени бойни глави, но МААЕ отдавна класифицира уран, обогатен над 20%, като вещество, което може да се използва за направа на ядрена бомба, дори и "мръсна". А Уиткоф посочи, че позицията на Иран в преговорите била базирана на това, че Техеран може да направи ядрени бомби:

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно, с помощта на руската пропагандна телевизия RT (Russia Today), на която е забранено да излъчва в ЕС, Иранската революционна гвардия обяви, че унищожила 14 американски военни бази и избила 560 американски войници. Лъжите са очевидни за всеки, който има възможност да види какъвто и да е информационен източник извън иранските. Всъщност тези лъжи за нанесени поражения Техеран разпространява с малки вариации от 28 февруари.

"Чувам, че хората говорят, че ще има безкрайна война. Няма да има безкрайна война. Режимът в Иран е в най-слабото си състояние от 47 години насам", увери израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван за военни престъпления в Газа от Международния наказателен съд в Хага. 95% от проблемите в Близкия изток стават заради Иран и са по ирански сценарий. След като иранците бъдат освободени от тази машина за терор, ще има различно бъдеще. Създаваме условия иранският народ да смени управлението, добави Нетаняху - ОЩЕ: Поредна нощ на ожесточени бомбардировки, Тръмп защити решението да атакува Иран (ВИДЕО)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Ядрено оръжие Китай обогатен уран иранска ядрена програма Иранска революционна гвардия китайски ракети война Иран Стив Уиткоф
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес