Китайски свръхзвукови ракети за Иран: Пекин с отговор. Уиткоф: Иран има уран за 11 ядрени бомби (ВИДЕО)

Говорителка на китайското външно министерство категорично отрече появили се спекулации, че Китай ще достави на Иран свръхзвукови противокорабни ракети CM-302. Говорителката каза и то с едно изречение, че съответната медийна информация е невярна - ОЩЕ: Иран атакува с дронове с руска помощ, посолството на САЩ в Рияд е ударено. Уиткоф говори за ядрено оръжие (ВИДЕО)
China denied reports claiming it reached a deal to supply Iran with CM-302 supersonic anti-ship missiles.— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
When asked to confirm the alleged procurement agreement, Chinese MFA spokesperson responded:
“The relevant report is untrue.” pic.twitter.com/ZcVkRJyUto
CM-302 е китайска ракета, която Пекин изнася и продава зад граница. Експортният вариант се нарича YJ-12 – тя е предназначена да поразява големи морски цели като фрегати, разрушители и дори самолетоносачи. Скоростта ѝ е между 3000 и 4300 км/ч, а обсегът е 280-290 километра.
Пред Fox News Стив Уиткоф, специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп, разказа, че на първата среща от преговорите с Иран преди да избухне войната двамата ирански преговарящи казали, че Иран има 460 килограма обогатен на 60% уран, като това стигало за 11 ядрени бомби. Припомняме, че всъщност обогатяването трябва да е около и над 90%, за да се произвеждат ядрени бойни глави, но МААЕ отдавна класифицира уран, обогатен над 20%, като вещество, което може да се използва за направа на ядрена бомба, дори и "мръсна". А Уиткоф посочи, че позицията на Иран в преговорите била базирана на това, че Техеран може да направи ядрени бомби:
Steve Witkoff:— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
Let me say this, because I forgot this small little detail.
In that first meeting, both the Iranian negotiators said to us directly, with no shame, that they controlled 460 kilograms of 60% and they're aware that that could make 11 nuclear bombs, and that was the… pic.twitter.com/cT9VAfv8PD
Междувременно, с помощта на руската пропагандна телевизия RT (Russia Today), на която е забранено да излъчва в ЕС, Иранската революционна гвардия обяви, че унищожила 14 американски военни бази и избила 560 американски войници. Лъжите са очевидни за всеки, който има възможност да види какъвто и да е информационен източник извън иранските. Всъщност тези лъжи за нанесени поражения Техеран разпространява с малки вариации от 28 февруари.
Nice try. Iran claims it launched retaliation following Khamenei’s death, saying 560 US soldiers were killed and 14 US military bases destroyed. Tehran also claims bases in Kuwait and Bahrain were obliterated and that four missiles were fired at the USS Abraham Lincoln. #Iran… pic.twitter.com/rM8qeoNEBL— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) March 2, 2026
"Чувам, че хората говорят, че ще има безкрайна война. Няма да има безкрайна война. Режимът в Иран е в най-слабото си състояние от 47 години насам", увери израелският премиер Бенямин Нетаняху, който е издирван за военни престъпления в Газа от Международния наказателен съд в Хага. 95% от проблемите в Близкия изток стават заради Иран и са по ирански сценарий. След като иранците бъдат освободени от тази машина за терор, ще има различно бъдеще. Създаваме условия иранският народ да смени управлението, добави Нетаняху - ОЩЕ: Поредна нощ на ожесточени бомбардировки, Тръмп защити решението да атакува Иран (ВИДЕО)
Netanyahu:— Clash Report (@clashreport) March 3, 2026
This is not an endless war.
This is something that will usher in an era of peace we haven’t even seen before. pic.twitter.com/XFwTuyPQT4