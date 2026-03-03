Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - в отговор на журналистически въпрос - ОЩЕ: Зеленски: Преживяхме и тази зима, нека им е мъка на руснаците
"Путин показа какъв съюзник е в Сирия (когато Башар Асад падна набързо) – по същия начин и сега руснаците демонстрират слабост (да помогнат на Иран). Те са безполезни като съюзници – цялата им армия е в Украйна, нямат повече сили. И случващото се в Иран е добър сигнал за Путин да види как приключват диктатурите", каза Зеленски - ОЩЕ: Зеленски готов да помогне на страните от Близкия изток да свалят иранските дронове, но при едно условие
💥 What is happening in Iran is a signal for Putin to see how dictatorships end— NEXTA (@nexta_tv) March 2, 2026
Volodymyr Zelensky is saying very clear and sensible things:
“Putin has already shown what kind of ally he is in Syria, when, essentially, they were unable to support the Assad regime.
In the same… pic.twitter.com/YI7eYhXo2z