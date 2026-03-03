Спорт:

Случващото се в Иран е добър сигнал за Путин да види как приключват диктатурите

03 март 2026, 9:01 часа 450 прочитания 0 коментара
Случващото се в Иран е добър сигнал за Путин да види как приключват диктатурите

Думите от заглавието са на украинския президент Володимир Зеленски - в отговор на журналистически въпрос - ОЩЕ: Зеленски: Преживяхме и тази зима, нека им е мъка на руснаците 

"Путин показа какъв съюзник е в Сирия (когато Башар Асад падна набързо) – по същия начин и сега руснаците демонстрират слабост (да помогнат на Иран). Те са безполезни като съюзници – цялата им армия е в Украйна, нямат повече сили. И случващото се в Иран е добър сигнал за Путин да види как приключват диктатурите", каза Зеленски - ОЩЕ: Зеленски готов да помогне на страните от Близкия изток да свалят иранските дронове, но при едно условие

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Путин Владимир Путин цитати Володимир Зеленски
Още от Цитати
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес