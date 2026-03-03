Левски насочва поглед към млад халф от родния елит

Левски продължава битката за титлата и амбицията да сложи край на доминацията на Лудогорец, но паралелно с това на "Герена" вече се мисли и за следващия сезон. Ръководството планира селекция на ключови позиции, независимо от развоя на кампанията. Една от зоните, в които се очакват промени, е халфовата линия. Почти сигурно Карлос Охене няма да получи нов договор, а бъдещето на Георги Костадинов остава неясно, тъй като контрактът му изтича през лятото и той сам ще решава дали да продължи кариерата си. Опитът на "сините" да подсилят средата на терена с Марселино Кареасо не се увенча с успех, което принуждава клуба да разглежда алтернативи.

Левски в търсене на нови попълнения по халфовата линия

Една от опциите е от вътрешния пазар. Според информация на "Мач Телеграф" треньорът Хулио Веласкес е насочил вниманието си към Кристиян Стоянов от Славия. Младият халф е впечатлил с изявите си както в мачовете на "белите", така и с представянето си в националния отбор. Неговите двубои през есента са били анализирани детайлно от скаутите на Левски покрай интереса към Исак Соле, който в крайна сметка премина в ЦСКА и се присъедини към тима в Панчарево.

Стоянов се счита за перспективна инвестиция и заради възрастта си. Името му вече бе свързвано с Левски през миналата зима, но тогава "сините" предпочетоха да привлекат други футболисти от Славия – Светослав Вуцов и Карл Фабиен. Докато Вуцов се утвърди като титуляр, Фабиен изпитва сериозни трудности заради постоянни контузии.

Интересът към Стоянов обаче не е едностранен. В ЦСКА също следят развитието му, а президентът на Славия Венцеслав Стефанов е поставил висока трансферна цена както за него, така и за Балов. Допълнително усложнение е фактът, че от началото на пролетния полусезон халфът лекува травма и все още не е подновил участията си.

