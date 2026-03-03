3 март е вярата, че сме достойни

3 март е национален празник не просто, защото е ден на свободата. Самата свобода, като крайна точка, не е единственото, което празнуваме днес. Празнуваме и пътя до нея.

В десетилетията на нихилизъм досега мнозина са внушавали, че свободата ни е дадена даром. Дори свободата обаче свършва там, където започва истината.

А истината е, че нито една държава на Балканите не се е освободила сама. Нито една не е постигнала националния си идеал без чужда помощ и без чуждо влияние. България също. Това обаче не отменя кръвта, с която сме платили за мечтата да бъдем независими. И тогава, и сега, в игрите на "големите" личното достойнство и дух имат значение.

И България е показала своите. Българското опълчение е било гръбнакът на не една и две решаващи битки. Българският народ е дал всичко, за да подпомогне с логистика и организация святото дело. Костите на хиляди герои са вградени в здравите основи на монумента, наречен "България". И тяхната саможертва ни прави достойни за свободата. Вярата, че дори да не могат да я видят, България ще я има - красива, силна и достойна, за техните деца и внуци, е факлата, осветила пътя на българския дух до днес. Заветът им да помним е увереността, че ние ковем съдбата си.

Ще можем ли и ние?

А колко ни е нужна тази увереност днес? Въвлечени във водовъртежа на сложните времена, в които живеем, отново сме на кръстопът. Дали да чакаме "големите" да решат вместо нас или да опитаме сами да изберем пътя си? Дали да сме услужливи към всички или да рискуваме, за да бъдем верни на себе си?

За хилядите българи, паднали за свободата, отговорът е бил лесен. Всички мечти, всички уроци по достойнство, всичката тяхна обич са имали само едно име - България. Те са се доказали като достойни за нея. Да видим ще можем ли и ние.

"Българийо, за тебе те умряха,

една бе ти достойна зарад тях,

и те за теб достойни, майко, бяха

И твойто име само кат мълвяха,

умираха без страх"

Честит празник, българи!