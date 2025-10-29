Войната в Украйна:

Федералният резерв на САЩ намали лихвите за втори път тази година

29 октомври 2025, 20:47 часа 289 прочитания 0 коментара
Федералният резерв на САЩ намали лихвите за втори път тази година

Управлението за  на САЩ понижи основния си лихвен процент с 0,25 процентни пункта федерален резервдо диапазон 3,75–4,00 на сто, съобщи централната банка след заседанието на Федералния комитет за откритите пазари (FOMC). Намалението беше очаквано от пазарите и представлява второто понижение за тази година след сходна стъпка през септември, предава БТА.

Още: Очаква се ново понижение на лихвите в САЩ

През 2024 г. УФР понижи лихвите три пъти, а в периода от декември 2024 г. до септември 2025 г. те бяха задържани на ниво 4,25–4,50 на сто. В изявлението си след заседанието Комитетът посочва, че ще продължи внимателно да оценява постъпващите икономически данни, променящите се перспективи и баланса на рисковете, преди да предприеме нови стъпки по отношение на целевия диапазон на лихвите.

Още: Пауъл не изключи ново понижение на лихвите в САЩ

УФР ще продължи да намалява своите позиции в държавни ценни книжа, дългови книжа на федерални агенции и ипотечни ценни книжа, емитирани от агенции.

Още: Федералният резерв на САЩ е разделен за лихвите

В документа се подчертава, че централната банка остава ангажирана с целта за максимална заетост и връщането на инфлацията към дългосрочната цел от 2 на сто.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ Федерален резерв основен лихвен процент
Още от Финанси
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес