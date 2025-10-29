Федералният резерв на САЩ намали лихвите за втори път тази година

Управлението за на САЩ понижи основния си лихвен процент с 0,25 процентни пункта федерален резервдо диапазон 3,75–4,00 на сто, съобщи централната банка след заседанието на Федералния комитет за откритите пазари (FOMC). Намалението беше очаквано от пазарите и представлява второто понижение за тази година след сходна стъпка през септември, предава БТА.

През 2024 г. УФР понижи лихвите три пъти, а в периода от декември 2024 г. до септември 2025 г. те бяха задържани на ниво 4,25–4,50 на сто. В изявлението си след заседанието Комитетът посочва, че ще продължи внимателно да оценява постъпващите икономически данни, променящите се перспективи и баланса на рисковете, преди да предприеме нови стъпки по отношение на целевия диапазон на лихвите.

УФР ще продължи да намалява своите позиции в държавни ценни книжа, дългови книжа на федерални агенции и ипотечни ценни книжа, емитирани от агенции.

В документа се подчертава, че централната банка остава ангажирана с целта за максимална заетост и връщането на инфлацията към дългосрочната цел от 2 на сто.