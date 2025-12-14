Станислав Балабанов: Асен Василев е виновен за безобразията с бюджета

"След като Асен Василев разпореди финансовото безобразие в държавата, логично в момента е той да понесе отговорността за това безобразие". Това каза по БНР Станислав Балабанов, депутат и заместник-председател на “Има такъв народ“:"Политиката на финансите в държавата беше определяна от един човек в последните 4 години, за да стигнем до ситуация, в която в момента се чудихме по какъв начин да оправим неговите безобразия, за да предложим максимално възможния бюджет - държавата да може въобще да продължи да функционира. След като обаче имаше такава гражданска енергия, оглавявана на площада от същия този провален финансов министър, оттук нататък в една предизборна ситуация, за съжаление, няма да има редовен бюджет държавата, няма да има пари за младите лекари, няма да има увеличение на минималната работна заплата - нищо от това, което поиска и договорихме на Тристранката на последните разговори, свързано с бюджета, няма да се случи.

Всички представители и на синдикати, и на организации, и на бизнес ще трябва да търсят отговорите от Асен Василев и от идеологията, която в момента се опитват да наложат".

Опасно е да се приема бюджет сега

Още: Станислав Балабанов: Чухме хората, Пеевски не е бил част от управлението

Станислав Балабанов подчерта, че административно и сега може да се гласува бюджетът, но според него това е опасно:

Снимка БГНЕС

"След като се знае, че се отива на избори, всяка една партия започва да наддава между двете четения на бюджета. Общо взето - вместо да изпишем вежди, вадим очите на българските граждани по този начин, защото крайни популисти като Василев започват да излизат на трибуната, започват да наддават предложения за увеличение на пенсии, заплати, въпреки че знаят, че това не може да бъде постигнато.

Това ще е мракобесно за българската държава. Затова - и законът го позволява - държавата в такава криза да влезе с удължителен план на бюджета, да стартират първите месеци, докато минат изборите, с бюджет със същите параметри от предишната година. По този начин ще спрем разрухата в тази държава".

ПП-ДБ бетонираха Пеевски

Още: "Ужасно лицемерие цари на този площад" и "Част от младежите там са си изкарвали пари": ИТН нарушиха мълчанието си

Балабанов нарече поведението на ПП-ДБ като "политическо лицемерие":

"Те всъщност са хората, които бетонираха личността на Пеевски и дадоха възможност на партия като ДПС да има възможност да подкрепя законопроекти в зала и да управлява явно с тях една година в правителство. Истинското участие на "Ново начало" в изпълнителната и законодателната власт беше по времето на ПП-ДБ".

Той изрази уважение към протестиращите граждани и подчерта, че единственият изход от ситуацията са предсрочни избори.

Още: Мълчание до дупка: ИТН на вълната на управленското самочувствие (без) Пеевски (СНИМКИ)