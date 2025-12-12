Европейската комисия обясни за България и еврото след оставката на кабинета

Решенията за приемането на България в еврозоната вече са приети и остават в сила. Това заяви днес говорителят на Европейската комисия (ЕК) Балаш Уйвари на пресконференция в отговор на въпрос дали е възможно да настъпи промяна до 1 януари догодина заради политическата обстановка у нас. Всички съответни решения бяха взети и се предвижда от 1 януари България да въведе еврото, подчерта говорителят.

Има ли "техническа възможност“ България да не влезе?

Попитан дали има "техническа възможност“ България да не влезе в еврозоната от началото на следващата година, или да напусне, след като веднъж е приета, говорителят поясни, че отговорът на този въпрос е много ясен. Има определени изисквания (за влизане в еврозоната) и България ги изпълни, каза той, цитиран от БТА.

Завеждащата пресслужбата на ЕК Паула Пиньо също уточни, че решенията за България и еврозоната остават валидни.

По-рано днес от партия "Възраждане“ изразиха намерение да предложат на Народното събрание да приеме решение, с което Министерският съвет да бъде задължен да поиска отлагане с една година на влизането на нашата страна в еврозоната.

Лидерът на партията Костадин Костадинов изтъкна като аргумент чл. 5 от акта за присъединяване на България към ЕС, подписан юли 2005 г., с което на страната ни е дадена дерогация за вкарването в еврозоната.

"Това изключение беше отменено с 8 юли с решението на ЕП, ние имаме право обаче да поискаме удължаване на това изключение до 1 януари 2027 г., заради настъпилото форсмажорно обстоятелство", заяви Костадинов.

По думите му за разлика от всички други държави се очертава да влезем в еврозоната не само без редовен кабинет, но и без бюджет.