Любомир Дацов: Бюджетът е котел, помпат парата, а няма предпазен клапан

"Бюджетът стигна до крайна точка. Той е като котел под пара, в който се помпа пара, без да има клапан за изпускане на налягането. В момента налягането в бюджета е на критична точка". Това каза по БНР бившият заместник-министър на финансите и член на Фискалния съвет Любомир Дацов."Ако не направиш тези промени, бюджетът стигна до една крайна точка.Всички хора, които дават съвети да продължим да помпаме парата, без да управляваме този процес, ще доведе до взрив. За да се стигне до това състояние на бюджета, видимо в него има нарушени пропорции, недействащи системи",категоричен бе той.

По-добре удължителен, отколкото нов

Много по-добре е да има удължителен бюджет, отколкото да се приеме предложения от правителството в оставка.

"Бюджетът е преди всичко политика. Решенията, които го движат, трябва да са такива - трябва да са взети от политически лица. Един бюджет представлява политиката на правителството което е.

Ако бъде приет този бюджет, това означава, че всяко едно следващо правителство ще трябва да го изпълнява през следващата една година.

Чисто технократски е по-добре този бюджет да бъде оттеглен и да се даде възможност на едно ново правителство да състави нов и да върви напред".

За него проблемът е политически, не е технически. По думите му няма проблем, че ще влезем в еврозоната с удължителен бюджет:

"Всички системи работят, принципите на работа са ясни. Няма да има кой знае какви технически проблеми, най-много същите, които биха възникнали, ако има такъв одобрен бюджет".

Влизането в еврозоната

Несъмнено влизането в еврозоната е огромен политически успех, подчерта Дацов:

"Да се случи това, което е в момента, не беше логично, но някои хора дадоха всичко от себе си".

Снимка БГНЕС

Заплатите нито са малки, нито делът на труда е нисък, отбеляза също той, като посочи, че като дял на работните заплати ние сме на нивото спрямо старите държави:

"В структурата на БВП нивото на заплатите ни е със същата структура като в старите европейски държави, но това ни прави неконкурентоспособни, това ни бави. Ние имаме нужда от динамизъм, за да догонваме номиналното ниво".

Проблем с инвестициите

Според него имаме проблем с конкурентоспособността и с привличането на инвестиции.

Нашият бюджет продължава да раздава не на нуждаещите се, а на калпак, посочи като проблем Любомир Дацов и бе категоричен, че трябва да се преосмислят политиките.

По думите му в редица области нещата са направени така, че тежестта, свързана с различни социални плащания, не отговаря на възможностите на икономиката и на държавата.

Той се надява индексациите, свързани с автоматичните формули, да бъдат премахнат.

"Законът и в момента позволява да бъдат извършени всички плащания нормално. Ако има прието законодателство на тази база, те автоматично се обновяват. Всичко това може да бъде подчертано и в този удължителен закон.

Не мисля, че има технически проблем с тези плащания. Проблемът е от гледна точка на политиката. Затова се протестираше срещу този бюджет, защото той нарушава базови правила на стабилност, ефективност и ефикасност", коментира Дацов.

Според него с удължителен бюджет всичко може да бъде решено:

"Той няма да пипа политика и структура на бюджета, но ще реши всички технически въпроси, които трябва да бъдат решени с оглед на спецификата на следващата година".

С годините се натрупват проблеми и много от системите не са адекватни. Според него не само общото състояние, но и отделните системи не може вече да не бъдат пипнати.

Как да ускорим растежа

Има различни стратегии за ускоряване на растежа, каза Любомир Дацов. Той подчерта, че икономиката има нужда делът на инвестициите да нараснат - от сегашните 20-21% от БВП до 25-26%. Така ще си гарантираме устойчивото развитие в следващите години, обясни той.

"Много е важно да заложим ново ниво на инвестициите, ново качество, за да можем да бягаме по-бързо през следващите години. Това беше объркана стратегия".

Според него трябва да се започне и да се въведе практиката на системна оценка на системите.

"Политиците в момента спекулират и една от причините е, че нямат база, на която да стъпят, когато правят политиките си", посочи той.

По думите му и в образованието, и в здравеопазването, и в социалната сфера много трудно се правят реформи. Правенето на умни реформи е най-голямото предизвикателство през следващите години и обвързването им с бюджетния процес, смята Дацов.