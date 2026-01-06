"Има хора, които вечно не са подготвени": 1/3 от левовете вече са в историята, очаква се до март да приключим с валутата

36,3% от българските левове в обращение са изтеглени от БНБ, като от декември тенденцията се засилва. Очакванията са до края на март да бъдат изтеглени всички наличности на левовете. Това стана ясно на първия брифинг на новосъздадения Координационен център към Механизма за еврото, оглавяван от Владимир Иванов от Държавната комисия по стоковите борси и тържища.

Той подчерта, че към 6 януари са постъпили 135 хиляди лева от наложени санкции за нарушения на Закона за въвеждане на еврото у нас, но подчерта няколко пъти, че процесът върви плавно и спокойно и най-вече "противно на очакванията и вещанията отпведи 31 декември". Нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута.

По данни на Координационния център общо се правят по 300 проверки на ден в първите работни дни на новата година в магазини, фризьорски салони, паркинги, фитнес зали, а от края на седмицата започват и проверките в зимните курорти. Очаква се НАП да надхвърлят бройката от 9000 проверки, които до момента са извършени. "Благодарим на всички търговци, които постъпиха съвсем лоялно и закръглиха цените в евро в полза на потребителя, бяха добре подготвени с евро наличности. Никак не са малко и това е радостно, процеса върви добре. Естествено, има хора, които вечно не са подготвени и не са готови", каза още Иванов.

Още: Да плащаме в евро и ако има ръст на цените – да сигнализираме: Полезни съвети

По темата с обмяната на валутата от Координационния център подчертават отново, че всички монети в левове и стотинки могат да се сменят без такси и без ограничения до края на юни. Населените места, в които няма клонове на банки, ще могат да се обменят безплатно в пощенските клонове, припомни Иванов.

"Призоваваме всички граждани да използват търговските банки за обмяна на левове в евро, БНБ и пощите, като не търсят алтернативни начини като улични валутни сделки с цел да не станат жертва на престъпление", каза още той.

Още: Дезинформацията за еврото: Координационният център не я подценява

По най-често задаваните въпроси на потребителите, Иванов обясни за ваучерите за храна и за таксиметровите услуги: "Ваучери, издадени в левове, със срок на използване след 1 януари 2026 г. се преизчисляват в евро по официалния курс в момента на предоставяне на ваучера от потребителя. МВР провежда информационни кампании по всички линии, осигурен е ресурс за реакция при необходимост. Осигурено е полицейско присъствие в районите на пощенските станции, в които ще се извършва обмяна на левове в евро. Създадени са мобилни екипи за реакция при сигнал за физическа злоупотреба при въвеждане на еврото. Установено е, че има технически проблем при определени апарати в някои таксита. Безплатно ще се направи корекция при оторизирани сервизи на проблемните устройства", обясни още той.

Регулациите

Иначе самият Координационен център бе създаден като вид надграждане на механизма за въвеждане на еврото на 30 декември. "Задачата на този център е да координира институции на централно, териториално и общинско ниво по всички въпроси, свързани с контролната дейност, комуникацията и реакции при промени на гражданите и бизнеса при приемането на еврото", каза премиерът в оставка Росен Желязков по време на последното заседание на кабинета за 2025 г.

"Ще има предизвикателства, но разчитаме и на гражданите, и на бизнеса за толерантност, и смятаме, че еврото ще има дългосрочен положителен ефект за българската икономика и за промяна на средата в която се развива страната", каза още премиерът.

Още: След въвеждане на еврото: НАП и КЗП ударно следят цените

Снимки: БГНЕС