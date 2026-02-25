Украински удар по помпена станция извади извън строя ключов руски петролопровод (ВИДЕО)

Руската „Транснефт“ намали приема на сурова нефт с около 250 000 барела на ден след като украински дрон обстреля помпената станция на компанията „Калейкино“ в Татарстан. Намаленията засегнат предимно „Татнефт“ и биха могли да влошат проблемите на Русия с износа на нефт, заявиха източници.

Ударът

В нощта на понеделник, 23 февруари, дронове атакуваха руската република Татарстан. Целта им беше нефтопомпената станция „Калейкино“ близо до Алметевск. В съоръжението избухна пожар и на мястото бяха изпратени множество автомобили на руското Министерство на извънредните ситуации. Руснаци публикуваха кадри от пожара онлайн.

Битката с огъня продължава и към този момент. В гасенето са се включили хеликоптери и самолети.

НПС "Калейкино" передает привет всем участникам соревнований🔥 pic.twitter.com/qDTnUilLjj — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) February 24, 2026

Първоначалните съобщения сочеха, че петролопроводът „Дружба“, който идва от района на Алметьевск-Калейкино, е бил подложен на атака. Впоследствие обаче в интернет се появи информация, че ударът е бил насочен към помпената станция „Калейкино“, която е центърът за доставки на петрол за системата „Дружба“.

🔥НПС "Калейкино" согревает неработающий нефтепровод "Дружба"



СОУ "поздравили" хуйла и намекнули - пиздец рашке после Украины, будет таким же, как ссср после афгана. pic.twitter.com/ntkZhYyqEN — Vlb Sta Київський Сирець (@StaVlb) February 24, 2026

„Калейкино“ е основната нефтопроводна помпена станция, собственост на АД „Транснефт-Прикамье“ (едно от регионалните подразделения на РАО „Транснефт“). Тя обслужва основните нефтопроводи на компанията и осигурява преноса на суров петрол до различни дестинации по тръбопроводите.

Именно в нефтопреносната станция „Калейкино“ се събират петролни потоци от находища в района на Волга и Западен Сибир. След това петролът се подава в главен тръбопровод, насочен на запад.

На продолжающую гореть НПС «Калейкино» в Татарстане с утра прилетела украинская техподдержка. pic.twitter.com/qeWRPUCal6 — Чокнутый горнист 🇺🇦 (@Buggy__Bugler) February 24, 2026

Както съобщи OBOZ.UA, Службата за сигурност на Украйна е нанесла удар по нефтения терминал на Таманефтегаз в Краснодарския край на Русия . Дронове от Центъра за специални операции „Алфа“ са атакували съоръжението, разположено близо до село Волна.