25 февруари 2026, 1:17 часа 382 прочитания 0 коментара
Украински удар по помпена станция извади извън строя ключов руски петролопровод (ВИДЕО)

Руската „Транснефт“ намали приема на сурова нефт с около 250 000 барела на ден след като украински дрон обстреля помпената станция на компанията „Калейкино“ в Татарстан. Намаленията засегнат предимно „Татнефт“ и биха могли да влошат проблемите на Русия с износа на нефт, заявиха източници.

Ударът

В нощта на понеделник, 23 февруари, дронове атакуваха руската република Татарстан. Целта им беше нефтопомпената станция „Калейкино“ близо до Алметевск. В съоръжението избухна пожар и на мястото бяха изпратени множество автомобили на руското Министерство на извънредните ситуации. Руснаци публикуваха кадри от пожара онлайн.

Битката с огъня продължава и към този момент. В гасенето са се включили хеликоптери и самолети. 

Първоначалните съобщения сочеха, че петролопроводът „Дружба“, който идва от района на Алметьевск-Калейкино, е бил подложен на атака. Впоследствие обаче в интернет се появи информация, че ударът е бил насочен към помпената станция „Калейкино“, която е центърът за доставки на петрол за системата „Дружба“.

„Калейкино“ е основната нефтопроводна помпена станция, собственост на АД „Транснефт-Прикамье“ (едно от регионалните подразделения на РАО „Транснефт“). Тя обслужва основните нефтопроводи на компанията и осигурява преноса на суров петрол до различни дестинации по тръбопроводите.

Именно в нефтопреносната станция „Калейкино“ се събират петролни потоци от находища в района на Волга и Западен Сибир. След това петролът се подава в главен тръбопровод, насочен на запад.

Както съобщи OBOZ.UA, Службата за сигурност на Украйна  е нанесла удар по нефтения терминал на Таманефтегаз в Краснодарския край на Русия . Дронове от Центъра за специални операции „Алфа“ са атакували съоръжението, разположено близо до село Волна.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
