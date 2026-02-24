Въпреки съпротивата на Унгария: ЕС подписа регламента за помощта от 90 млрд евро за Украйна

Съветът по общи въпроси одобри два законодателни акта, необходими за подготовката на заем от 90 милиарда евро за Украйна за 2026-2027 г., но ключови изменения в бюджета на ЕС остават неодобрени поради позицията на Унгария. На 24 февруари Съветът на ЕС одобри два законопроекта, които дават възможност на ЕС да предостави заем от 90 милиарда евро на Украйна. Третият документ – измененията в дългосрочния бюджет на ЕС – обаче остава блокиран от Унгария.

„Днес официално приехме регламентите относно заема за подкрепа на Украйна и Механизма за Украйна, както беше планирано“, каза Марилена Рауна, заместник-министър по европейските въпроси на кипърското председателство на ЕС, в края на заседанието на Съвета. Тя подчерта, че „във време, когато Русия засилва ударите си по критична ключова инфраструктура и хуманитарните нужди се увеличават, ЕС трябва да отстоява твърдо подкрепата си за Украйна. Кипърското председателство определи това като основен приоритет и ние оставаме ангажирани с изпълнението на задачите в това отношение“.

След одобрението на документите, министърът на външните работи на Кипър Константинос Комбос и председателят на Европейския парламент Роберта Мецола официално подписаха законодателните актове.

Преди това еврокомисарят Валдис Домбровскис заяви пред „Европейска правда“, че тези документи ще позволят да започне техническа подготовка, така че Украйна да може да получи първия транш от заема от 90 милиарда евро през април 2026 г., въпреки отказа на Унгария да одобри един от законопроектите, необходими за отпускането на средствата.

Унгария блокира заема от ЕС за Украйна в размер на 90 милиарда евро, като отказа да гласува в подкрепа на един от трите законодателни акта, одобрени от Европейския парламент, необходими за отпускането на средствата – регламента за изменения в дългосрочния бюджет на ЕС за 2021-2027 г. И трите документа са одобрени от Европейския парламент и са на финалния етап на приемане в Съвета на ЕС.

Планът беше документите да бъдат приети от Съвета и подписани в Европейския парламент на 24 февруари, отбелязвайки годишнината от пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна.

Брюксел отпуска 100 милиона евро за енергийната система на Украйна

Украйна, която се защитава от пълномащабна руска атака от четири години, няма да има друга тежка енергийна криза през предстоящата зима, според нов план, обявен от Европейския съюз, съобщи ДПА. Председателката на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен обяви плана, наречен „Ремонт, Възстановяване, Рестартиране“, по време на посещението си в Киев по случай четвъртата годишнина от началото на войната на Русия срещу Украйна. „Той ще бъде подкрепен с над 920 милиона евро и ще осигури надеждни енергийни доставки в цяла Украйна през зимата на 2026-27 г.“, посочи тя.

За да се постигне това, децентрализираното производство на възобновяема енергия ще бъде ускорено, а мрежите, повредени от руски атаки, ще бъдат възстановени и модернизирани, обясни фон дер Лайен. Освен това ще бъдат ремонтирани повредени електроцентрали.

За незабавна помощ през следващата зима, председателката на ЕК обяви и нов пакет на стойност над 100 милиона евро, който според нея е наличен веднага. Това се случи, след като ЕС не успя да одобри 20-ия си пакет от санкции срещу Русия и плана за финансова помощ на стойност 90 милиарда евро за Киев поради противопоставянето на Унгария и Словакия.

Украйна твърди, че преживява най-тежката енергийна криза в историята си тази зима. Поради целенасочени руски атаки срещу инфраструктурата, милиони хора са засегнати от продължителни прекъсвания на електрозахранването и отоплението.

