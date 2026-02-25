Д-р Благомир Здравков: Националната детска болница трябва да е надпартиен приоритет

Две ключови проверки текат – първо тези покрай служебния вътрешен министър, след като се оказа, че високопоставени служители в МВР искат да бъде проверяван техният министър, второ – проверките към единствената специализирана болница за детски болести в София „Проф. Д-р Иван Митев“ и нейния директор, който първо подаде оставка, а след няколко дни беше върнат на поста от новия служебен здравен министър. За всички тези проверки в „Интервюто на деня“ по bTV говори директорът на болницата д-р Благомир Здравков.

„С днешна дата новият министър на здравеопазването доц. Околийски е подписал негово решение, с което ме връща на позицията изпълнителен директор на болницата „Иван Митев“, уточни той.

По думите му това не означава, че се оттегля от конкурса в Бургас като кандидат за директор на новата болница. „Конкурсът е една от професионалните възможности, които аз за себе си съм решил да предприема още преди подаването на оставка. Аз съм подал документи не само за тази позиция и не само в болници в България. Така че конкурсът за Бургас остава валиден за мен, тъй като аз съм поел ангажимент към доц. Околийски да гарантирам стабилността в болницата“, обясни той.

„Подадох оставка в ситуация на нетърпимост за работа. Болницата е обект на рутинни проверки. Проблем става, когато проверките започнат да възпрепятстват текущата работа – когато служители трябва да отделят време за информация вместо за обслужване на пациенти. Изявлението на вече бившия министър беше, че проверките не са 24, а 29, няма установени нарушения, но въпреки това те продължават. Не мога да кажа дали проверките ще спрат. Принципно институциите имат право на текущ контрол“, уточни д-р Здравков.

На хоризонта стои и Националната детска болница – министърът прави първа стъпка за връщане на обществения съвет, който да контролира разходването на средствата и качеството на проекта. Попитан означава ли създаването на тази болница, че болницата, на която д-р Здравков е директор, ще спре да съществува, той обясни: „Най-логично е екипът на специализираната детска болница да стане гръбнак на Националната детска болница. Ключовият въпрос е кои други столични структури ще се включат. Националната детска болница трябва да бъде надпартиен национален приоритет. Ако се гледа само финансовият ефект за отделните лечебни заведения, няма как да се постигне комплексна педиатрична помощ, за която има нужда. Вероятно, ако държавата имаше дългосрочен план преди години и беше обучила достатъчно кадри, ситуацията щеше да е по-добра“.