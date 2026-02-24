Лайфстайл:

ВИДЕО от Космоса как се свалят ракети "Кинжал" и "Искандер" над Киев

24 февруари 2026, 19:48 часа 441 прочитания 0 коментара
ВИДЕО от Космоса как се свалят ракети "Кинжал" и "Искандер" над Киев

519 далекобойни дрона и 40 ракети. Сред тях - 10 балистични ракети "Искандер-М" и свръхзвукови ракети "Кинжал", 7 крилати ракети "Искандер-К" и ракети с морско базиране "Калибър", 21 крилати ракети Х-101 и 2 крилати ракети Х-22. Това беше равносметката на поредната масирана руска комбинирана въздушна атака срещу Украйна, извършена в нощта на 26-ти срещу 27-ми декември, 2025 година. Тоест, точно в края на коледните празници, на Стефановден. А основната цел беше Киев, както вече многократно през пълномащабната война, подпалена от руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ: Тръмп пак притиска жертвата, а Путин го разиграва: Зеленски "няма нищо, докато аз не го одобря" (ОБЗОР-ВИДЕО)

Щрихи от атаката са заснети от камера на Международната космическа станция (МКС). Нещо повече - виждат се руски ракети, които летят изглежда по балистична траектория и които ПВО на Киев успява да свали. Виждат се и взривове в небето на украинската столица:

По-кратък и детайлен отрязък от записа от МКС:

Припомняме, че според украинските ВВС при тази руска въздушна атака са свалени 474 дрона, 6 балистични ракети "Искандер-М"/свръхзвукови ракети "Кинжал", 4 крилати ракети "Искандер-К"/ракети с морско базиране "Калибър" и 19 крилати ракети Х-101.

А междувременно, вече второ денонощие руската помпена станция "Калейкино" гори. Пожарът е огромен - вижте видеокадри - ОЩЕ: Голяма руска помпена станция, влияеща на "Дружба", е в пламъци след украинска атака. Белгород пак е без ток (ВИДЕО)

Ивайло Ачев
