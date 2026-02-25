Колко ракети и дронове е изстреляла Русия по Украйна от началото на войната: Цифрите са зашеметяващи

От началото на пълномащабното нахлуване Русия е извършила безпрецедентен брой въздушни атаки срещу Украйна, заяви Юрий Игнат, началник на комуникациите на Командването на украинските ВВС, според Telegram канала We-Ukraine. Според него Русия вече е изстреляла 13 000 ракети, 88 000 дрона и над 120 000 управляеми авиационни бомби КАБ.

„Като се гледат тези цифри е трудно да си представим колко е летяло към Украйна. Само помислете: по време, когато бомби дори не са били използвани от първата година на войната, днес вече има над 120 000 и то само бомби КАБ, плюс още 13 000 ракети и 88 000 дрона“, сподели Игнат.

Той цитира данни за това колко различни видове руски ракети са успели да унищожат украинските военни. Въздушната отбрана на Украйна е унищожила над 140 000 руски цели от началото на мащабното нахлуване. Броят включва 86 ракети „Кинжал“, 709 ракети „Калибър“, 2459 крилати ракети „Х-101“, 274 балистични ракети „Искандер“ и 44 700 дронове „Шахед“. Свалени са и зенитни ракети С-300, съобщи началникът на комуникациите на командването на ВВС на Украйна.

Според Игнат, над Украйна са прелетяли значително количество вражески балистични ракети, които сега могат да бъдат прихванати от системата „Пейтриът“.

Отбраната на Украйна

Украинският президент Володимир Зеленски призна по-рано, че по-голямата част от територията на Украйна остава без системи за противовъздушна отбрана, способни да прехващат руски ракети. Зеленски уточни, че 80% от страната няма такива системи. Украинският президент обаче отказа да уточни къде съществува такава противовъздушна отбрана. Зеленски също така уточни, че предишните му изявления за противовъздушната отбрана не са имали за цел да критикуват партньорите му; той се е опитвал да привлече вниманието към реалната ситуация. Според украинския президент Киев продължава да търси начини за укрепване на противовъздушната си отбрана.

Прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия все още не е постигнала всичките си цели във войната в Украйна и следователно „ще продължи“. Според говорителя на руския президент окупацията на част от територията на Украйна е „за да се гарантира сигурността на хората, които са живели и продължават да живеят в Източна Украйна“. Песков отбеляза, че това е основната цел на войната, която Русия е започнала. В същото време той добави, че Русия се надява да постигне целите си „чрез политически и дипломатически средства“.

