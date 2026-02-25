Елитен рефер ще свири Ференцварош-Лудогорец: наскоро се забърка в скандал

На 26 февруари, от 19:45 ч. българско време, ще се проведе мачът реванш между Ференцварош и Лудогорец от плейофния кръг на Лига Европа. В първата среща „орлите“ победиха съперника си на родна земя с 2:1, благодарение на гол шедьовър, дело на Сон. На реванша в Унгария разградчани ще искат да задържат общия резултат в своя полза и да се класират на 1/8-финал. Вече е ясно и кой ще бъде главният съдия на мача – англичанинът Крис Кавана.

Крис Кавана ще води Ференцварош-Лудогорец

От УЕФА са назначили английският рефер Крис Кавана да води мачът реванш между Ференцварош и Лудогорец от плейофната фаза на Лига Европа. Останалата част от съдийската бригада е в лицето на Даниел Кук и Йън Хъсин като помощници и Дарън Ингланд като четвърти съдия. За системата за видеоповторения (ВАР) ще отговаря Стюърт Атуел, а асистент-ВАР съдия ще бъде Питър Банкс.

Още: Легенда на Ботев Пловдив сравни гола срещу Лудогорец с гол на Стоичков (ВИДЕО)

Кавана се забърка в скандал в мач за ФА Къп

Струва си да се отбележи, че Крис Кавана наскоро се забърка в скандал на Острова. Той беше главен съдия на мача между Астън Вила и Нюкасъл за ФА Къп, завършил 3:1 в полза на „свраките“. Тогава той и бригадата му направиха серия от сериозни грешки. Тогавашният му помощник не вдигна флага си за сериозна засада при гола на Тами Ейбрахам. Самият Кавана пощади Лука Дин за грубо нарушение, но по-късно изгони вратаря на бирмингамци Марко Бизот. Най-голямата грешка дойде когато очевидна игра с ръка в наказателното поле беше отсъдена като пряк свободен удар на границата на пенала.

Още: Официално: Лудогорец привлече желан от Левски, ЦСКА и ЦСКА 1948