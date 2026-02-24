Приказката продължава: Бодьо/Глимт пак победи безидеен Интер в Шампионска лига (РЕЗУЛТАТИ)

Днес, 24 февруари, беше първият ден, който ни предостави възможността да наблюдаваме решаващите двубои от плейофния кръг на Шампионска лига. Интер прие изненадата на сезона Бодьо/Глимт на "Джузепе Меаца", след като в гостуването си в Норвегия допусна изненадваща загуба с 1:3. "Нерадзурите" имаха тежката задача да обърнат развоя на събитията срещу добре организирания състав на дебютанта. За жалост на привържениците на Интер, техните любимци допуснаха загуба и отпаднаха от "турнира на богатите".

Интер и Бодьо/Глимт не си вкараха гол през първото полувреме

Интер излезе без трима много важни титуляри в реванша срещу Бодьо/Глимт в лицето на капитана Лаутаро Мартинес, Хакан Чалханоглу и Дензъл Дъмфрис. Почти цялата първа част протече в половината на гостите, като "нерадзурите" притежаваха топката над 70% от времето и отправиха цели 14 удара. Но само 3 от тях бяха в целта, което се дължеше на окомплектованата защита на Бодьо/Глимт. Липсата на лидерите на Интер си пролича и въпреки добрата игра на италианския тим, първата част завърши без отбелязан гол.

Бодьо/Глимт надхитри Интер

Интер започна второто полувреме по-мотивиран и по-вдухновен, отколото беше през първата част. Но добрата игра на Бодьо/Глимт отново отчая "нерадзурите". Най-големият удар за домакините дойде малко преди изтичането на час игра. При сблъсък със съперник Мануел Аканджи получи удар в главата и трябваше да излезе от терена, за да получи медицинска помощ. Малко след това той получи топката, но явно още не напълно възстановен, той я подари на играч в жълто на метри от вратата на Ян Зомер. Първият удар беше спасен от швейцареца, но добавката се озова в мрежата. Така резултатът беше открит в 58-мата минута.

14 минути по-късно Бодьо/Глимт хвана защитата на Интер неподготвена и след страхотна контраатака удвои преднината си. В 76-тата минута Алесандро Бастони върна едно попадение, отново след добавка, като така даде сили за последен щурм на "нерадзурите". Но отново безидейните им действия в атака не успяха да изненадат Бодьо/Глимт. Така резултатът в мача остана 2:1, а общият - 5:2 в полза на норвежкия тим.

Резултати от Шампионска лига - 24.02.2026 г.

Атлетико Мадрид 4:1 Брюж

Нюкасъл 3:2 Карабах

Байер Леверкузен 0:0 Олимпиакос