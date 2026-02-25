НА ЖИВО: Кризата в Украйна, 25.02.26 - Русия заплаши Украйна и Европа с ядрено оръжие

Изминаха 4 години от старта на войната в Украйна. За тази период нещата на фронта постепенно стигнаха до състояние на бавен руски напредък. В Донбас линията на сблъсъци се установи в Донецка област, след като на практика цялата Луганска област беше превзета от руската армия. Това стана след успешната украинска контраофанзива в Харковска област през 2022 година, която доведе до украински натиск и в Луганска област, където руснаците отстъпиха известна територия, после започнаха да си я връщат. Сега боевете вече са в Купянск и в подстъпите на Лиман, върнати от украинците през есента на 2022 година. В Херсонска област украинците освободиха град Херсон също през 2022 година, като руските сили се оттеглиха на изток от Днепър, но вече атакуват по всички направления на фронта - на 40-тина километра на запад от Авдеевка, при Покровск, от Бахмут през Часов Яр с поглед към Константиновка и Краматорск, през Торецк към Константиновка. Авдеевка беше отстъпена на руснаците на 17 февруари, 2024 година - сега руският поглед е насочен към Покровск, като в типичен за тази война стил руските войници пропълзяха в и около в града. Руснаците отвориха и нов фронт в Харковска област в началото на май, 2024 година - там главната цел е град Вовчанск (Волчанск), но през юни, 2024 година руското настъпление в областта зацикли, за да почне бавно пак да се развива с по-далечната цел да обедини фронта чак до Купянск. В граничния район на Курска област и област Суми текат позиционни боеве, руската армия там е спряна засега.

На 24 февруари – навръх четвъртата годишнина от началото на инвазията в Украйна - руската служба за външно разузнаване (СВР) реши да обвини Великобритания и Франция, че активно работят за това да снабдят Киев с ядрена бомба. В свое изявление СВР твърди, че Лондон и Париж считали, че с притежаването на ядрени оръжия Украйна ще може да си осигури по-благоприятни условия за прекратяване на войната. „Смята се, че Украйна трябва да бъде снабдена с „чудодейно оръжие“. Киев ще може да претендира за по-благоприятни условия за прекратяване на военните действия, ако разполага с атомна бомба или поне с така наречената „мръсна“ бомба“, се казва в изявлението.