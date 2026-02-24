Неизвестните и изводите за "Петрохан-Околчица": Анализ на Корнелия Нинова (ВИДЕО)

Работи се на парче. Едва ли някой може да види цялостната картина, ако не е част от разследващия екип. Аз имам и професионална подготовка като бивш следовател и виждам няколко неща, които са абсолютно безапелационни.

Това заяви в предаването "Студио Actualno" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова, коментирайки трагедията "Петрохан-Околчица".

"Първо, има пълен провал на институциите, и то преди да се случи това. Имало е сигнали, които не са разследвани докрай. Дадено е разрешение на една организация, която няма право да изпълнява държавни функции. Разрешителните за оръжия, които са дадени в един ден - това е абсурдно. Още на предварителен етап мирише на нещо: мирише на чадър на институциите или най-малкото на безхаберие на институциите за това, което се е случвало там", заяви Нинова. "На второ място - очевадно е недоверието към това, което в момента се изнася като информация. Каквото и да казват институциите в момента, хората не вярват, защото началото беше порочно. Каквото и да е - дали убийство, дали самоубийство - вероятно още ще се работи. Най-драматична е съдбата на децата", каза Нинова.

Тя разкритикува новия служебен кабинет на Андрей Гюров, че е започнал с фалстарт по отношение на фигурата на вицепремиера по честни избори Стоил Цицелков, който подаде оставка заради скандала около него.

Според Нинова Румен Радев не е честен към своите бъдещи избиратели, защото все още нито е представил хората си, нито има програма, а се старае да се хареса на всички.

Нинова подчерта, че партията ѝ "Непокорна България" ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори и вече е готова предизборната програма на формацията.

Целия разговор гледайте във видеото.