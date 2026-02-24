Лайфстайл:

Защо бяха намалени присъдите по делото “Евгения“: Говори адв. Силвия Петкова (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 14:00 часа 251 прочитания 0 коментара

Защо бяха намалени присъдите по делото “Евгения“? Отговор на този въпрос в предаването Студио Actualno даде адвокатът по наказателно право и човешки права Силвия Петкова, която е член на Софийската адвокатска колегия. Миналата седмица Софийски апелативен съд (САС) намали присъдата на Орлин Владимиров на 20 години затвор и оправда баща му Пламен Владимиров. Припомняме, че синът уби съпругата си Евгения и заедно с баща си изхвърли тялото в блатиста местност край Перник. Последваха протести с искане за доживотен затвор за убийството на Евгения. Мотивите за решението на съда още не са публикувани. “Не успях да видя в сайта на съда да са излезли мотивите, но те са ясни още от предходното разглеждане на делото пред Апелативния съд.

Отпадане на доказателства и преквалифициране на деянието

Ако си спомняте, още в първото разглеждане един от съдиите от съдебния състав подписа присъдата с особено мнение, като обърна внимание на редица съществени процесуални нарушения, които водят до отпадане на доказателствен материал.

И от друга страна за необходимостта от преквалификация на деянието от такова в предумишлено убийство с особена жестокост в такова по основния състав.

То е умишлено, но не е предумишлено. Т. е. няма предварителен умисъл, то не е подготвено предварително, а е следствие на моментен умисъл. Т. е. решението е взето в момента, в който е извършено престъплението.

Още при миналото разглеждане се обърна внимание и на факта, че се касае за лично укривателство най-вероятно, а не за съучастие в убийството.

Защото липсват доказателства бащата да е знаел предварително, че синът му планира да извърши престъплението. И че той единствено е участвал в скриването на тялото.

САС е наложил максималното наказание

В случая, в който липсват доказателства за предумисъл и за особена жестокост, деянието се преквалифицира. В случая на умишлено убийство, което се наказва с до 20 години лишаване от свобода.

Т. е. САС при тази квалификация на престъплението, е наложил максималното, предвидено в закона наказание.

От друга страна, когато говорим за лично укривателство, то не се наказва, когато е извършено от най-общо казано, роднина на извършителя.“

Адв. Петкова коментира и намеренията близките на Евгения да обжалват, а прокуратурата – да протестира присъдите пред Върховния касационен съд.

Тя каза още дали близките на загиналите при трагедията “Петрохан – Околчица“ могат да съдят институциите.

Още – във видеоматериала.

Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
