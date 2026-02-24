Илиян Василев: Четири години война в Украйна - Русия няма вече пари (ВИДЕО)

Русия няма вече пари. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и енергиен експерт Илиян Василев, който в края на 90-те години беше български посланик в Москва. Поводът - на 24 февруари преди четири години руският диктатор Владимир Путин нападна Украйна. Четири години война в Европа, която се оказа по-продължителна от Втората световна. Каква е равносметката и колко е далеч мирът в Украйна: “Той е и близко, и далеч. Той е по-близко, отколкото си мислим, тъй като ресурсите на Русия да води тази война не са безгранични. Общо взето всичките ресурси, които бяха натрупани, с резерви, за 25 години управление, всичко е изчерпано. И сега се започва вторият етап на изстискване на онова, което може да се вземе от бюджета, но регионалните бюджети са в много тежко състояние.

Дефицит от трилиони рубли и печатане на пари

Дефицитите там са над четири трилиона, а общо за Русия са над осем трилиона рубли. И хората трудно могат да разберат защо това е толкова голям проблем, тъй като за размера на икономиката примерно 60-80 милиарда долара дефицит не би трябвало да бъдат кой знае какъв голям проблем.

Още: Успехите на ВСУ нямат общо с прекъсването на Starlink за руснаците: Зеленски

Ако дългът на Русия е под 20% дълг към Брутния вътрешен продукт (БВП), това е проблем. Истината е, че Русия няма откъде да вземе пари. Световните капиталови и финансови пазари, тя няма достъп до тях.

И дори малки суми за размера на нейната икономика са фатални, защото тя не може да взема от вътрешните пазари, макар че го прави. И това, което в момента прави е, печатат се пари.

Снимка kremlin.ru

Нали много малко хора могат да оценят какво е това да печаташ всяка седмица по два трилиона рубли. И тази маса започва да натиска потреблението. И тъй като отнякъде трябва да се вземат ресурси за войната, те се вземат от единствения източник – населението.“

Украйна има по-стабилен тил

Още: Украйна е получила много важни оръжия от съюзниците: Зеленски разкри детайли (ВИДЕО)

Може ли Путин да победи в една война на изтощението?

“Той няма как да победи в тази война, защото тилът на Украйна е по-стабилен от неговия собствен тил. Украйна, каквото и да се говори за Европа, но тя ще продължи да й осигурява този тил, на който Русия не може да разчита.

Тя, разбира се, се предполага, че ще получи помощ от Китай, но Китай нито й даде заем, за да си стабилизира вътрешните финанси, нито ще й дава безплатно и безвъзмездно каквото и да било.

Така че разликата и асиметрията в тила, на който могат да разчитат Русия и Украйна, е очевидна.“

Още: 4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Илиян Василев каза как би могъл да се развие конфликтът и дали Доналд Тръмп е безпомощен като посредник. Дипломатът коментира и как се е развила за четири години българската позиция за войната.

Според него България е дала много в началото на войната, но е направила няколко много съществени грешки по отношение на Украйна и една от тях е “Турски поток“.

Още – във видеоматериала.