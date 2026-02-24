Лайфстайл:

Илиян Василев: Четири години война в Украйна - Русия няма вече пари (ВИДЕО)

24 февруари 2026, 18:30 часа 478 прочитания 0 коментара

Русия няма вече пари. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и енергиен експерт Илиян Василев, който в края на 90-те години беше български посланик в Москва. Поводът - на 24 февруари преди четири години руският диктатор Владимир Путин нападна Украйна. Четири години война в Европа, която се оказа по-продължителна от Втората световна. Каква е равносметката и колко е далеч мирът в Украйна: “Той е и близко, и далеч. Той е по-близко, отколкото си мислим, тъй като ресурсите на Русия да води тази война не са безгранични. Общо взето всичките ресурси, които бяха натрупани, с резерви, за 25 години управление, всичко е изчерпано. И сега се започва вторият етап на изстискване на онова, което може да се вземе от бюджета, но регионалните бюджети са в много тежко състояние.

Дефицит от трилиони рубли и печатане на пари

Дефицитите там са над четири трилиона, а общо за Русия са над осем трилиона рубли. И хората трудно могат да разберат защо това е толкова голям проблем, тъй като за размера на икономиката примерно 60-80 милиарда долара дефицит не би трябвало да бъдат кой знае какъв голям проблем.

Още: Успехите на ВСУ нямат общо с прекъсването на Starlink за руснаците: Зеленски

Ако дългът на Русия е под 20% дълг към Брутния вътрешен продукт (БВП), това е проблем. Истината е, че Русия няма откъде да вземе пари. Световните капиталови и финансови пазари, тя няма достъп до тях.

И дори малки суми за размера на нейната икономика са фатални, защото тя не може да взема от вътрешните пазари, макар че го прави. И това, което в момента прави е, печатат се пари.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Снимка kremlin.ru

Нали много малко хора могат да оценят какво е това да печаташ всяка седмица по два трилиона рубли. И тази маса започва да натиска потреблението. И тъй като отнякъде трябва да се вземат ресурси за войната, те се вземат от единствения източник – населението.“

Украйна има по-стабилен тил

Още: Украйна е получила много важни оръжия от съюзниците: Зеленски разкри детайли (ВИДЕО)

Може ли Путин да победи в една война на изтощението?

“Той няма как да победи в тази война, защото тилът на Украйна е по-стабилен от неговия собствен тил. Украйна, каквото и да се говори за Европа, но тя ще продължи да й осигурява този тил, на който Русия не може да разчита.

Тя, разбира се, се предполага, че ще получи помощ от Китай, но Китай нито й даде заем, за да си стабилизира вътрешните финанси, нито ще й дава безплатно и безвъзмездно каквото и да било.

Така че разликата и асиметрията в тила, на който могат да разчитат Русия и Украйна, е очевидна.“

Още: 4 години война на Русия в Украйна. "Киев за 3 дни" се превърна в брутална касапница: кървавата равносметка (ОБЗОР - ВИДЕО)

Илиян Василев каза как би могъл да се развие конфликтът и дали Доналд Тръмп е безпомощен като посредник. Дипломатът коментира и как се е развила за четири години българската позиция за войната.

Според него България е дала много в началото на войната, но е направила няколко много съществени грешки по отношение на Украйна и една от тях е “Турски поток“.

Още – във видеоматериала.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Владимир Путин Студио Actualno война Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес