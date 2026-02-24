Служебният финансов министър разкри какъв удължителен бюджет ще внесе

Още утре ще внесем в Министерския съвет проекта за втория удължителен закон за държавния бюджет. Това съобщи служебният министър на финансите Георги Клисурски пред делегатите на 39-ото Общо събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).Той посочи, че тъй като не е ясно в каква ваканция ще излезе парламентът преди 19 март, са решили да внесат удължителния закон утре, за да бъде приет преди 19 март.

Докога ще е валиден новият удължителен бюджет?

Клисурски уточни, цитиран от БТА, че основното, което се променя в удължителния закон, е срокът му на действие да не е до 31 март, а до приемането на нов редовен бюджет за 2026 г. По думите на министъра по този начин при различните сценарии след изборите, които са наличие на управленско мнозинство в парламента или липса на такова и нови избори, няма да се създаде несигурност.

Още вчера Клисурски увери, че в новия удължителен бюджет ще остане предвидената индексация с размера на годишната инфлация за работещите в публичния сектор.

Той подчерта, че много държавни ведомства още не са индексирали възнаграждението на служителите си и призова всички ръководители на ведомства и държавни структури да го въведат.

