Правителството на Гюров:

САЩ наложиха нови санкции срещу компании и лица, свързани с Русия

25 февруари 2026, 1:44 часа 449 прочитания 0 коментара
САЩ наложиха нови санкции срещу компании и лица, свързани с Русия

САЩ наложиха нови санкции срещу Русия. Сред новите санкционира от Вашингтон попадат четирима души и три организации, свързани с Москва. Това става ясно от прессъобщение на Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на американското министерство на финансите.

Още: Великобритания удари "Транснефт" в най-големия си пакет санкции срещу Русия

Под ограниченията попаднаха компаниите Advance Security Solutions, Matrix и Operation Zero. Освен тях санкции се налагат на физическите лица Олег Кучеров, Мамашоев Азизджон, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. Като причина за решението се посочва заплаха в сферата на киберсигурността. 

Още: Европейският съюз с важно решение за санкциите срещу Русия

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
САЩ война Украйна санкции Русия
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес