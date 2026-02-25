САЩ наложиха нови санкции срещу компании и лица, свързани с Русия

САЩ наложиха нови санкции срещу Русия. Сред новите санкционира от Вашингтон попадат четирима души и три организации, свързани с Москва. Това става ясно от прессъобщение на Управлението за контрол на чуждестранните активи (OFAC) на американското министерство на финансите.

Под ограниченията попаднаха компаниите Advance Security Solutions, Matrix и Operation Zero. Освен тях санкции се налагат на физическите лица Олег Кучеров, Мамашоев Азизджон, Марина Васанович и Сергей Зеленюк. Като причина за решението се посочва заплаха в сферата на киберсигурността.

