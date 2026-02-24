5%, но само на хартия: Държавни служители останаха без увеличение на заплатите

Част от министерствата и държавните структури все още не са увеличили възнагражденията на служителите си с предвидените в закона 5%. Това заяви служебният финансов министър Георги Клисурски по време на редовния седмичен брифинг, посветен на въвеждането на еврото в България.

5% със задна дата, но не навсякъде

България започна първата година от членството си в еврозоната с удължен Закон за държавния бюджет за 2025 г. При приемането му беше въведена еднократна индексация на заплатите в бюджетната сфера в размер на годишната инфлация към 31 декември 2025 г., което на практика означава 5% увеличение за всички служители, които не получават минимална работна заплата. Още: Държавен vs. частен сектор и кой печели повече: Бизнесът и синдикатите в спор

По думите на Клисурски, повторното удължаване на бюджета за 2025 г. ще бъде внесено в Народното събрание „до дни“, като в него отново ще бъде заложено същото увеличение - въпреки че на практика в редица администрации то все още не се изплаща.

„Много от ведомствата, общините и министерствата все още не са увеличили заплатите дори с тези 5%, въпреки че те влизат в сила със задна дата от 1 януари“, посочи министърът и ги призова незабавно да приложат разпоредбите.

Той припомни, че сред трите приоритета на служебното правителство е именно ново удължаване на бюджета за 2025 г. Още: В стачна готовност: Държавната администрация ще спре работа, в никакъв случай не била раздута

Дългът и ръководствата на приходните агенции

На въпрос дали кабинетът обмисля поемане на нов външен дълг, Клисурски отговори, че на този етап фокусът е изцяло върху бюджета и правителството „няма позиция по тази тема“. Подобен беше и отговорът му относно евентуални смени в ръководствата на приходните агенции - според него първо трябва да се направи задълбочен анализ на работата им.

В понеделник следобед служебният кабинет трябва да проведе първото си извънредно заседание, на което ще бъде представена и план-сметката за предстоящите предсрочни парламентарни избори.