Заради Иран: Неочаквана промяна в цената на петрола

Цената на петрола пое още надолу днес, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че войната с Иран ще приключи "много бързо“, въпреки че инвеститорите остават предпазливи заради несигурността около мирните преговори и продължаващите прекъсвания на доставките от Близкия изток, предаде Ройтерс. Петролът поевтиня с близо 1 долар и във вторник, след като вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Вашингтон и Техеран са постигнали напредък в преговорите.

Фючърсите на суровия петрол тип Брент поевтиняват с 60 цента, или 0,54 на сто, до 110,68 долара за барел тази сутрин българско време.

Американският лек суров петрол е надолу с 46 цента, или 0,44 на сто, до 103,67 долара за барел.

"Референтните цени отслабнаха заради перспективата за споразумение, докато пазарът оценява възможните геополитически сценарии“, заяви старшият анализатор на LSEG Емрил Джамил.

По думите му обаче цените вероятно ще останат сравнително високи, тъй като дори при постигане на споразумение доставките няма да се възстановят незабавно до нивата отпреди войната.

"Инвеститорите се опитват да преценят дали САЩ и Иран действително могат да намерят общ език и да постигнат мирно споразумение, особено при често променящите се сигнали от Вашингтон“, коментира анализаторът на Fujitomi Securities Тошитака Тазава.

Според него цените на петрола вероятно ще останат високи заради риска от нови американски удари срещу Иран и очакванията, че дори при споразумение доставките няма бързо да се върнат към предишните нива.

Въпреки уверенията на Тръмп пред американски законодатели, че конфликтът може да приключи скоро, по-рано той заяви, че САЩ може да бъдат принудени да нанесат нов удар по Иран и че е бил на час от издаване на заповед за атака, преди да я отложи.

Тръмп каза още, че иранските лидери настояват за споразумение, но предупреди, че в следващите дни може да последва нов американски удар, ако не бъде постигната договореност.

Цена от 120 долара за барел?

От банка Citi заявиха, че очакват цената на Брент да достигне 120 долара за барел в краткосрочен план, тъй като според анализаторите пазарът подценява риска от продължителни прекъсвания на доставките.

Макар някои танкери вече да успяват да преминават през Ормузкия проток, трафикът остава значително под обичайните около 130 кораба дневно отпреди конфликта.

Два китайски супертанкера с общо 4 милиона барела суров петрол от Близкия изток са напуснали Ормузкия проток днес, след като са престояли повече от два месеца в Персийския залив.

За да компенсират недостига на доставки, държавите използват търговските и стратегическите си петролни резерви.

В САЩ запасите от суров петрол са намалели за пета поредна седмица, сочат данни на Американския петролен институт, цитирани от пазарни източници. Според анкета на Ройтерс официалните данни на Администрацията за енергийна информация (EIA), които се очакват по-късно днес, вероятно ще покажат спад на запасите с около 3,4 милиона барела за седмицата до 15 май.