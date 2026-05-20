20 въпроса към... барабаниста Бамби Никифоров

Вече четвърт век Бамби е много активен и добре познат на българската метъл сцена – основен двигател на групи като O.H. и Gwendydd, бил е част и от Urban Grey. Щяхме да се радваме и на мощно соло на барабани, но добре че ни отговори с думи и изречения на нашите 20 бързи въпроса, за да ги споделим с вас:

Как би обяснил работата си на някой първокласник?

От опит знам, че да обясниш нещо на първокласник така, че едновременно да разбере и да му е забавно, е почти невъзможно. Може би първо бих опитал със “занимавам се с музика” и тук да приключа с обяснението. Ако получа последващи въпроси, ще го мисля.

Какво се надяваш никога да не ти се наложи да работиш?

Нещо свързано с летене или плаване. Всъщност, доста неща не бих правил, но знае ли човек какво ще му се наложи...

Вреден навик, с който губиш битката всеки ден?

От известно време опитвам да се храня малко по-здравословно и по-малко. Е, не става! Има прогрес, но често се “изпускам”. С цигарите също губя битката всеки ден... от над 30 години вече.

Полезно умение, което усвои наскоро?

Научих се да си владея нервите и спонтанността. Не напълно, но полагам старания, всеки ден.

Мъдър съвет, който си давал?

„Не прави на хората това, което не искаш да правят на теб!“ Karma is a bitch!

В коя известна какичка беше влюбен като малък?

Памела Андерсън!

Голяма беля, която си правил?

Имам сериозен набор от белѝ, които съм правил, но предпочитам да запазя историите за себе си. Определено не са неща, които бих повторил, с които се гордея или бих разказал на някого изобщо. Да приемем, че имам бурно минало.

Кое в социалните мрежи обичаш и мразиш едновременно?

Не бих казал, че има нещо в социалните мрежи, което обичам и мразя едновременно. Обикновено, нещата или ме дразнят, или ми харесват. Като човек, който създава постове, много ме дразни, когато знам, че, примерно, някое събитие ще е супер добро, но се обявява и се „спами“ за него по тъп начин. Или обратното, някое тъпо (за мен) събитие да се представя като нещо велико. Реално, не харесвам начина на представяне на много неща, но харесвам дейни хора и уважавам собствения начин. В крайна сметка, “всеки сам си преценя” как да се популяризира и колко точно иска да бъде харесван или мразен.

Какво обичайно готвиш за гости?

Не съм по готвенето и обикновено за тези неща се грижи съпругата ми, но все едни яйца ще мога да изпържа и да нарежа една салатка.

С какво ядене и пиене да те почерпи онзи, който иска да ти се хареса бързо?

Хубава домашна ракия със свежа салата и нещо сочно, току-що свалено от барбекюто. Не отказвам и хубав десерт!

Хобито, за което би искал да имаш време?

Бих се радвал, ако имах повече време за прекарване в някоя (или собствена) работилница. Харесвам да режа, пробивам, сглобявам неща.

Най-пълноценно изкараното от теб време напоследък?

Генерално, не обичам да се занимавам с глупости и смятам, че много от нещата, с които се занимавам, оставят своя отпечатък или своята значимост за следващи действия, така че доста от времето ми според мен минава пълноценно. Иначе, най-много се радвам на времето, прекарано с дъщеря ми.

Нещото, за което похарчи неочаквано малко пари?

На прима виста ми изплува покупката на един сет висок клас чинели, който купих от приятел за неприлично малка сума. Със сигурност обаче не е единственият случай.

България ще се оправи тогава, когато...

... хората, от които зависи това оправяне, започнат да забелязват, че има и други хора около тях.

Глуповато суеверие, с което се съобразяваш?

Не харча пари в понеделник. Но, не винаги се получава. И не се връщам, на излизане от вкъщи, ако съм забравил нещо, освен ако не е нещо много важно.

Кой искаш да ти пее „Happy Birthday“ на следващия рожден ден?

Татяна Шмайлюк от Jinjer. Ако е заета, може и Кристина Скабия от Lacuna Coil или Шарън Ден Адел от Within Temptation!

Ако си жена само за два часа, какво непременно ще направиш?

Някоя простотия!

Като кой литературен или филмов герой би поживял?

Всеки герой си има своите добри и лоши качества. Моят филм си ми харесва.

Ако се преродиш в животно, кое да е то?

Кон.

Ако беше благородник, какъв девиз щеше да е изписан на герба ти?

„Това са факти!“