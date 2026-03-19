На фона на войни и кризи: ЕЦБ взе решение за лихвите

Европейската централна банка (ЕЦБ) запази нивото на основните лихви въпреки войната в Близкия изток и предизвикания от нея ръст на цените на енергоизточници - ход, което беше очакван от анализаторите. Това стана след двудневно заседание на институцията, в което България участва за втори път като пълноправен член на еврозоната и за първи път с право на глас - в лицето на управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

Лихвите

За шесто поредно заседание от юни 2025 г. институцията оставя на ниво от 2 на сто депозитната лихва (лихвата, получавана от търговските банки, когато депозират средства овърнайт в централната банка).

2,15 процента остава лихвата за основните операции по рефинансиране (лихвата, плащана от банките, когато заемат от ЕЦБ средства за срок от една седмица).

2,40 процента е лихвата по пределното кредитно улеснение, по която банките могат да заемат средства от ЕЦБ овърнайт.

Лихвите са на тези равнища от юни 2025 година. Франкфуртската парична институция понижи основните си лихви с общо два процентни пункта до юни 2025 г. спрямо исторически най-високото равнище от 4 на сто, достигнато през 2023 г. на фона на растяща инфлация.

От ЕЦБ посочиха, че войната в Близкия изток значително увеличава несигурността за икономическите перспективи, като създава едновременно рискове от по-висока инфлация и от забавяне на икономическия растеж. Очаква се конфликтът да окаже пряко въздействие върху инфлацията в краткосрочен план чрез по-високите цени на енергията.

В същото време Управителният съвет на ЕЦБ отбеляза, че инфлацията остава близо до целта, дългосрочните инфлационни очаквания са стабилни, а икономиката на еврозоната показва устойчивост през последните тримесечия.