Очакванията за инфлацията в еврозоната са ревизирани: Проучване на ЕЦБ

Очакванията за инфлацията в еврозоната са ревизирани нагоре в краткосрочен план, докато прогнозите за икономическия растеж са понижени за 2026 и 2027 г. Това показват резултатите от проучването на Европейската централна банка (ЕЦБ) сред професионални анализатори за второто тримесечие на 2026 г., публикувани днес от регулатора. Проучването е проведено между 31 март и 8 април 2026 г. с участието на 56 експерти от финансови и нефинансови институции в Европа.

Инфлацията

Анкетираните очакват общата инфлация, измерена чрез Хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), да достигне 2,7 на сто през 2026 г., 2,1 на сто през 2027 г. и 2,0 на сто през 2028 г. Прогнозите за 2026 и 2027 г. са ревизирани нагоре спрямо предходното проучване, докато очакванията за 2028 г. остават без промяна.

Още: На фона на енергийна криза: ЕЦБ обяви дългоочаквано решение за лихвите

Основната инфлация по ХИПЦ, която изключва енергията и храните, се очаква да бъде 2,2 на сто през 2026 и 2027 г. и 2,1 на сто през 2028 г., като също е коригирана нагоре в краткосрочен хоризонт. Дългосрочните инфлационни очаквания до 2030 г. остават стабилни на равнище от 2,0 на сто.

Растеж на БВП

В същото време прогнозите за реалния растеж на брутния вътрешен продукт (БВП) са понижени. Респондентите очакват икономиката на еврозоната да нарасне с 1,0 на сто през 2026 г., с 1,3 на сто през 2027 г. и с 1,3 на сто през 2028 г.

В сравнение с преди оценките са намалени с 0,2 процентни пункта за 2026 г. и с 0,1 процентни пункта за 2027 г., като основна причина се посочва очакваното отрицателно въздействие на по-високите енергийни цени, свързани с конфликта в Близкия изток. Дългосрочните очаквания за растеж остават непроменени на 1,3 на сто.

Още: България е страната с най-висока инфлация в еврозоната

Очакванията за безработицата остават стабилни. Прогнозира се тя да бъде 6,3 на сто през 2026 г., 6,2 на сто през 2027 г. и 6,1 на сто през 2028 г., като същото равнище се очаква и в по-дългосрочен план.

Проучването отчита и по-високи очаквания за ръста на заплатите – 3,3 на сто през 2026 г., 3,1 на сто през 2027 г. и 2,9 на сто през 2028 г., което също представлява ревизия нагоре спрямо предходните оценки.