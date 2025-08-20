Нова Зеландия понижи водещата си лихва до тригодишен минимум

Централната банка на Нова Зеландия - Reserve Bank of New Zealand, понижи водещата си лихва с 25 базисни пункта днес, информира БТА.

Комитетът по парична политика на банката намали ставката от 3,25 на сто до 3 на сто, давайки сигнал, че може да предприеме и още понижения в бъдеще. Това е най-ниското ниво на показателя от три години. Паричната политика на институцията ще зависи от последващите данни за скоростта на икономическото възстановяване на Нова Зеландия.

Очаква се инфлацията в страната да се върне към целевото ниво от 2 процента към средата на 2026 година.

Решението на централната банка изненада пазарите и новозеландският долар поевтиня силно с 1,2 на сто спрямо щатската валута до 4-месечен минимум.

