Обрат на пазарите: Еврото губи позиции пред долара

22 април 2026, 9:27 часа 426 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Курсът на еврото спрямо щатския долар е по-нисък от вчера и вече е значително под нивото от 1,18 към американската валута. Европейската валута бе на значително по-ниски стойности и през миналата седмица заради силния долар, след началото на война в Иран. Основен фактор за по-ниските котировки на единната валута е заплахата за европейската икономика от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1752 долара или под нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1767 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 30 март, когато беше на ниво 1,1454 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 8 април- единната европейска валута бе със стойности от 1,1714 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 13 май 2025, когато беше 1,1098 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов Отговорен редактор
евро валути долар валутен курс валутен пазар
