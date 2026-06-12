След решението на ЕЦБ за лихвите: Изненада с курса на еврото

Курсът на еврото спрямо щатския долар спадна до границата от 1,15 към американската валута веднага след увеличаването на лихвените проценти от Европейската централна банка, но днес до голяма степен възстанови загубените позиции. Като цяло в последните дни европейската валута се задържа на значително по-ниски стойности, заради силния долар и също така притисната от петролната криза в Близкия изток.

Котировките

Единната европейска валута се продава за 1,1562 долара или над нивото от вчера, показват данни на платформи за валутна търговия.

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Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,1537 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 8 юни, когато беше на ниво 1,1508 спрямо долара.

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Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 12 май - единната европейска валута бе със стойности от 1,1785 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 август 2025, когато беше 1,1422 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.