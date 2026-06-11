Обрат с лихвите след три години: Ключово решение на ЕЦБ

Европейската централна банка (ЕЦБ) повиши лихвите за първи път от 2023 г., като се аргументира с войната в Близкия изток и породения от нея инфлационен натиск. Повишаването на лихвените проценти е уместно при редица сценарии за това как може да се развие сътресението, посочват от институцията. Така ЕЦБ стана първата голяма централна банка в света, която вдигна разходите по заемите в отговор на конфликта.

Лихвените проценти

Управителният съвет на банката взе решение да повиши с 25 базисни пункта и трите основни лихвени процента на ЕЦБ. Лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение се повишават съответно до 2,25 на сто, 2,40 на сто и 2,65 на сто, считано от 17 юни 2026 г.

Още: Ще действаме решително при висока инфлация: Радев пред CNBC

Според новите базови прогнози на експертите се очаква общата инфлация да бъде средно 3,0 на сто през 2026 г., 2,3 на сто през 2027 г. и 2,0 на сто през 2028 г. Според базовата прогноза икономическият растеж ще бъде на средно равнище от 0,8 на сто през 2026 г., 1,2 на сто през 2027 г. и 1,5 на сто през 2028 г., посочват от ЕЦБ. Това представлява низходяща ревизия за 2026 г. и 2027 г. вследствие на по-изразеното въздействие на войната върху пазарите на суровини, реалните доходи и доверието, отбелязват от централната банка на еврозоната.

Перспективата остава несигурна, с възходящи рискове за инфлацията и низходящи – за икономическия растеж. Пълните последици от войната за инфлацията и растежа в средносрочен план ще зависят от силата и продължителността на сътресението в енергийните цени, както и от мащаба на косвените и вторичните ефекти, коментират от ЕЦБ.

От Управителния съвет на банката уверяват, че ще наблюдават внимателно ситуацията и при определянето на подходящия курс на паричната политика ще следва основан на данните подход, заседание по заседание. По-специално, решенията за лихвените проценти ще се основават на оценката му за перспективата за инфлацията и свързаните с нея рискове, въз основа на постъпващите икономически и финансови данни, динамиката на основната инфлация и силата на трансмисионния механизъм на паричната политика. Управителният съвет не се ангажира предварително с определена траектория на лихвените проценти, подчертават от ЕЦБ.

Още: Лихвите тръгват нагоре: Прогноза от голяма банка