Президентът назначи член на Управителния съвет на БНБ

Президентът Илияна Йотова подписа указ за назначаването на Николай Неновски за член на Управителния съвет на Българската народна банка (БНБ), считано от 13 юни 2026 г., съобщиха днес от пресслужбата на държавния глава. Оттам уточняват още, че утре, 12 юни, президентът Илияна Йотова ще участва в официалната церемония по встъпването в длъжност на Николай Неновски в сградата на БНБ.

Кой е Николай Неновски?

Проф. д-р на икономическите науки Николай Неновски е редовен професор в Университета "Жул Верн“ в Амиен, Франция, и директор на Центъра за парични изследвания към Университета за национално и световно стопанство (УНСС). Преподавал е като редовен и гост-професор в университети в България, Италия, Франция, Китай, Русия, Ливан, Румъния, Япония и други страни. Бил е научен ръководител на повече от тридесет докторанти в България и чужбина.

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Научните му интереси са в областта на теорията на парите и паричната политика, международната икономика и паричната история. Автор е на множество статии и монографии, публикувани във водещи български и международни научни списания и издателства.

В периода 1996–2008 г. работи в Българската народна банка, като заема експертни и ръководни позиции в аналитичните звена, а от 2002 до 2008 г. е член на Управителния съвет на БНБ. От 13 юни 2020 г. отново е член на Управителния съвет на Българската народна банка с шестгодишен мандат.

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