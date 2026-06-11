Десетки инвестиционни посредници и банки се включиха в инициативата на БФБ "Ден за акции 2026“

В инициативата "Ден за акции“, организирана за 12-та поредна година от Българската фондова борса (БФБ) и Централния депозитар, се включиха общо 26 инвестиционни посредника и банки. Това съобщиха от БФБ, като отбелязват, че целта на инициативата е да предостави възможност на широк кръг от хора и най-вече индивидуални инвеститори по-лесно да инвестират на капиталовия пазар, като търгуват с акции без такси и комисиони в рамките на този ден.

Оборот в размер на 1,578 млн. евро и 923 броя сделки

В рамките на "Ден за акции“ инвестиционните посредници и банките отбелязаха оборот в размер на 1,578 млн. евро и в същото време сключиха общо 923 броя сделки.

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От фондовата борса посочват още, че инициативата е продължение на дългогодишните усилия и мисия на БФБ за повишаване на финансовата грамотност и инвестиционната култура на българското общество.

От БФБ отбелязват още, че повишените знания за капиталовите инструменти като форма на инвестиция в страната биха разширили кръга от възможности пред хората да управляват по-добре своите лични финанси.

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