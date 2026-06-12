Глоби до 25 000 евро: КЗП установи нелоялни практики при бързите кредити

Комисията за защита на потребителите (КЗП) установи нелоялни търговски практики при няколко дружества от сектора на небанковото потребителско кредитиране, за които ще бъдат наложени административни санкции в размер до 25 000 евро, съобщиха от регулатора. При извършените проверки е констатирано, че на потребителите на т.нар. бързи кредити е предоставяна информация, която не дава ясна и точна представа за реалната цена на кредита.

Какви са нелоялните практики?

В договори и преддоговорни документи е посочван годишен процент на разходите, който не отразява пълния размер на разходите, свързани с кредита. Така потребителят може да остане с впечатление, че кредитът е по-евтин, отколкото е в действителност, посочват от комисията.

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КЗП е установила, че при част от проверените договори обявеният годишен процент на разходите се отнася до по-изгоден вариант на кредитния продукт, докато реално приложимите условия водят до значително по-висока обща сума за плащане. По този начин потребителят не получава достатъчно ясна информация за действителното оскъпяване на кредита и за икономическите последици от сключването на договора. Това е особено съществено при бързите кредити, тъй като годишният процент на разходите е основният показател, чрез който потребителят може да сравни различни предложения и да прецени кое от тях е по-изгодно. Когато този показател не отразява всички известни и предвидими разходи, потребителят не може да направи информиран избор.

Освен това, проверките на Комисията са установили случаи, в които на потребителите е предоставена информация, способна да създаде заблуждаваща представа за финансови последствия при просрочие на кредита. В част от преддоговорните документи и тарифи са били посочвани допълнителни разходи за събиране на вземания, изпращане на напомнителни писма и други действия на кредитора. Подобна информация може да внуши на потребителите, че дължат такси извън предвидените в закона, което създава допълнителен натиск за плащане и може да повлияе върху решенията им. Тези практики засягат пряко икономическите интереси на потребителите, тъй като липсата на ясна и коректна информация за реалната цена на кредита ограничава възможността за информиран избор.

От КЗП уточняват, че ще продължат проверките в сектора на небанковото кредитиране, включително по отношение на начина, по който се представят годишният процент на разходите, общата сума за плащане, допълнителните разходи и условията при просрочие.

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