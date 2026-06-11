За първи път български финансов министър ще участва в среща на Европейския механизъм за стабилност

Вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев ще участва днес в среща на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в Люксембург, съобщиха от Министерството на финансите. Това ще бъде първо участие на български финансово министър в среща от този формат. България се присъедини официално към ЕМС след присъединяването си към еврозоната и ратификация на Народното събрание за ЕМС от 20 май тази година.

Това е естествено продължение на пълноправното членство на България в еврозоната и допълнително укрепва участието на страната в общата европейска финансова архитектура, посочват от Министерството на финансите.

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ЕМС осигурява финансова помощ на затруднени държави

ЕМС е част от стратегията на ЕС за осигуряване на финансова стабилност в рамките на еврозоната, като той осигурява финансова помощ на държавите от еврозоната, изпитващи затруднения или застрашени от затруднения с финансирането.

След срещата на ЕМС министър Донев ще участва в редовното заседание на Съвета на Европейския съюз по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) и в заседанието на Еврогрупата. Срещите ще се проведат на 11 и 12 юни 2026 г. в Люксембург.

По време на заседанието на Съвета ЕКОФИН в рамките на Европейския семестър за 2026 г. Европейската комисия ще представи пролетния пакет, в който се предоставят икономически и фискални насоки на държавите членки.

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Министрите ще проведат политически дебат по Пакета за пазарна интеграция и надзор и ще одобрят измененията на плановете за възстановяване и устойчивост на Испания, Полша, Белгия, Португалия и Словакия.

По време на заседанието на Еврогрупата ще се обсъди макроикономическата и фискалната ситуация в еврозоната.