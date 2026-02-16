Войната в Украйна:

Обрат с курса на еврото в началото на седмицата

16 февруари 2026, 9:27 часа 372 прочитания 0 коментара
Курсът на еврото спрямо щатския долар е леко надолу в началото на седмицата, след като през миналата достигна максимума си за месец февруари и се котираше над граница от 1,19 към щатската валута. От началото на годината европейската валута се възползва от слабия долар и надхвърли невижданото от лятото на 2021 г. ниво към американската, като имаше най-високия си курс от пет години към долара.

Котировките

В междубанковата търговия във Франкфурт единната европейска валута се продава за 1,1867 долара или близо до нивото от петък.

Европейската централна банка определи в петък референтен курс на еврото от 1,1862 щатски долара.

В последния месец

През изминалия месец еврото имаше най-нисък курс спрямо американската валута на 18 януари, когато беше на ниво 1,1577 спрямо долара.

Най-висок курс в последния месец еврото имаше на 28 януари 2025 - единната европейска валута бе със стойности от 1,2065 щатски долара.

В последната година

В последната година най-ниският курс на еврото спрямо долара е от 1 март 2025, когато слезе до 1,0375 спрямо долара.

Най-висок курс в последната година еврото регистрира спрямо долара на 28 януари - единната европейска валута имаше пикови стойности от 1,2065 спрямо щатския долар.

Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
евро ЕЦБ валути долар валутен курс
