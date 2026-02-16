"Вагнер" имат нов господар и нова мисия: Европа и НАТО са в опасност

След твърденията, че покойният руски олигарх Евгений Пригожин притежава империя и войски в 31 държави - се оказа, че остатъкът от основаната от него ЧВК "Вагнер" има нов господар и нова мисия - срещу Европа и НАТО. Вербовчици и пропагандисти, които преди това са работили за руската група "Вагнер", са се превърнали в един от основните канали за саботаж, организиран от Кремъл в цяла Европа. Вербовчиците на "Вагнер" са получили нова задача - да вербуват икономически уязвими европейци, които да извършват насилствени действия на територията на НАТО, пише англоезичен всекидневен бизнес вестник Financial Times, позовавайки се на западни разузнавателни служители.

ЧВК "Вагнер" е частната военна компания, създадена от руския олигарх Евгений Пригожин и дясната му ръка Дмитрий Уткин. Статутът на тази наемническа групировка остана неясен след неуспешния бунт срещу висшето ръководство на руската армия през юни 2023 г., който доведе до смъртта на Пригожин. ОЩЕ: Година от бунта на Пригожин: Къде са вагнеровците и служат ли вярно на Путин?

Информацията идва на фона на сигнала на БОЕЦ за знаме на терористичната ЧВК "Вагнер", опънато на хижа в пернишко село.

Снимка: Twitter/NEXTA

Ролята на ГРУ и "наличните таланти"

Руската служба за военно разузнаване, ГРУ, „използва наличните ѝ таланти“, заяви служител от западното разузнаване, визирайки мрежата „Вагнер“.

ГРУ и руската служба за вътрешна сигурност, ФСБ, стават все по-активни през последните години в опитите си да вербуват агенти в Европа, за да предизвикат хаос.

През последните две години Кремъл разшири кампанията за разрушения и саботаж в цяла Европа с цел отслабване на решимостта на Запада да подкрепя Украйна и с цел подхранване на социалното напрежение на континента.

След като многобройни европейски столици експулсираха голям брой руски дипломати и тайни агенти, Москва остана със забележимо намален брой класически разузнавачи на място. Поради това ръководителите на руските служби все по-често се обръщаха към посредници, които да вършат мръсната работа.

Ето защо за ГРУ мрежата на "Вагнер" се е доказала като особено ефективен, макар и груб, инструмент, заявиха висши служители на европейското разузнаване пред Financial Times.

Агентите на "Вагнер" изпълнявали задачи, вариращи от палежи на коли на политици и складове, съхраняващи помощи за Украйна, до представяне за нацистки пропагандатори.

Вербуваните лица най-често се съгласяват на подобни задачи срещу пари. Те са хора в периферията на обществото, често без ясна посока в живота или чувство за цел. Вагнер вече имаше мрежа от пропагандисти и вербовчици, които „говорят техния език“, каза един европейски служител. ОЩЕ: Оценки: Пригожин притежава империя - войски в 31 държави и милиони зад гърба си

Снимка: принтскрийн/YouTube/ВоенТВБеларуси

Фабрика за тролове и скритата ръка на интернет

"Вагнер" и неговите поддръжници вече имаха силно присъствие в социалните медии, насочено към руската аудитория, което сравнително лесно се пренасочваше към международната сцена. Телеграм каналите, използвани от групата, се оказаха изненадващо професионални и умели в достигането до целевата си аудитория, каза друг европейски служител.

„Те познават публиката си“, каза той.

Освен това изданието припомняе, че Пригожин преди това е ръководил Агенцията за интернет изследвания със седалище в Санкт Петербург, най-известната руска „фабрика за тролове“, която започна да разпространява дезинформация, насочена към западната аудитория, преди повече от десет години.

Ролята на мрежата на Вагнер в руската саботажна кампания е под наблюдение от европейските разузнавателни и охранителни служби от самото начало.

Например, в края на 2023 г. акаунти в социалните медии, свързани с Вагнер, са вербували група британци. Дилън Ърл, 21-годишен дребен престъпник, е бил вербуван чрез социалните мрежи. През март 2024 г., след като е вербувал още четирима млади мъже, той е подпалил склад в Източен Лондон. Миналата година е осъден на 23 години затвор.

„Скритата ръка на интернет донесе резултати, защото анонимни медиатори-вербовчици, които действаха чрез интернет чат стаи, най-често на криптирани платформи, намираха млади мъже в Обединеното кралство, готови да се подложат на вид радикализация и да предадат собствената си страна за лесни пари“, каза съдия Чийма-Груб в обяснението на присъдата.

Припомняме също така, че през февруари 2025 г. полски съд осъди двама руски граждани на лишаване от свобода за вербовъчна дейност в Полша от името на вече разпуснатата паравоенна групировка „Вагнер“. ОЩЕ: Набирали персонал от името на „Вагнер“: Полша осъди двама руски граждани

Успешните атаки са малко

След тази атака европейските служби постепенно започнаха да сглобяват по-широка картина на много по-обширна мрежа от „задължителни“ оперативни лица на Вагнер в цяла Европа.

Службите за сигурност имат поне едно предимство в това: това, което руските разузнавателни структури печелят по отношение на обема и по-ниските разходи, използвайки посредници като Вагнер за вербуване на любители саботьори, те губят по отношение на нивото на експертиза и секретността на операциите. Досега са били предотвратени повече атаки, отколкото успешно извършени. ОЩЕ: "БОЕЦ": Полицаят, заплашвал министър, подкрепя "Вагнер" и Русия