Мая Хоук сключи брак на 14 февруари пред колегите си от "Stranger Things" (СНИМКИ)

Мая Хоук и Крисчън Лий Хъдсън сън си казаха "Да!". 27-годишната актриса и 35-годишният певец сключиха брак по време на изненадваща сватба на Деня на влюбените в Ню Йорк в събота, 14 февруари. Известните родители на Мая – баща ѝ Итън Хоук и майка ѝ Ума Търман – присъстваха на церемонията, както и много от колегите ѝ от сериала "Stranger Things", сред които Фин Улфхард, Гейтън Матарацо, Калеб Маклафлин, Сейди Синк, Наталия Дайър, Чарли Хийтън и Джо Кийри.

PAPAIS! Uma Thurman e Ethan Hawke no casamento de Maya Hawke. 🤍 pic.twitter.com/WBKP4mYd8Z — Maya Hawke Brasil (@mayahawkebrasil) February 15, 2026

stranger things cast truly live this life together and it shows like wdym ALL of them attended maya hawke’s wedding pic.twitter.com/vdL3WfJQXr — ‎ً (@softiealiaa) February 15, 2026

Мая носеше бяла сватбена рокля с голямо и пухкаво зимно палто, а Хъдсън заложи на класическия смокинг. Майката на булката, 55-годишната Търман, съчета светлосиня рокля с подходящи обувки, а 55-годишният Итън носеше изцяло черно облекло. Двамата бяха женени от 1998 до 2005 г. Заедно с Мая, те имат и син, Левон Роан Търман-Хоук, който също присъстваше на сватбата на 14 февруари.

Връзката на Мая и Крисчън

Когато водещата Джули Слейтър спомена, че Хътсън е работил по песента "Carousel Horses" от албума си Paradise Pop. 10 с Фиби Бриджърс и "годеницата" си Мая, музикантът отговори: "Да". Коментарите бяха направени два месеца преди Мая да бъде снимана през април, показвайки диамантен пръстен на безименния си пръст, докато говореше по телефона в Манхатън, пише "People". Същия месец двойката направи своя дебют на червения килим на премиерата на "John Proctor Is the Villain", където Мая се появи, за да подкрепи Синк в Booth Theater в Ню Йорк. Звездата от "Inside Out 2" преди това присъства на ревюто на Prada FW25 по време на Миланската седмица на модата с Хъдсън на 27 февруари.

Мая Хоук и Крисчън Лий Хъдсън през 2024 г., снимка: Getty Images

По-късно Мая публикува снимка на двойката, седнала на първия ред на ревюто, в Instagram на 3 март. Мая се запознава с певеца и композитор Хътсън по време на запис на музика преди години. Музикантът, който живее в Ню Йорк, открива турнето на Бриджърс между 2022 и 2023 г. и участва в албума на Мая от 2024 г., "Chaos Angel".

През февруари 2024 г. Хъдсън споделя публикация за Деня на влюбените, в която има снимка на него и Мая, седнали заедно на дивана. "Първата песен от новия албум на Мая, "Chaos Angel", вече е на пазара. Обичам тази песен. Обичам този албум. Нямам търпение да споделя и останалата част от него", написа Хъдсън в описанието. През юли 2024 г. Мая публикува искрени снимки в Instagram, включително снимки на нея и Хъдсън, лежащи на легло и седящи заедно в самолет.

Снимка: Getty Images

В описанието тя написа: "Имам късмета да познавам този човек. Той е поет и музикален гений" и добави, че е "имала късмета да пише с него" за албума му "Paradise Pop. 10".По време на интервю в шоуто "Zach Sang Show" същия месец Мая говори за връзката на двойката. "Страхотно е. Не мога да препоръчам достатъчно да излизате с приятели. Това е най-доброто. Те ви познават и като човек, който е излизал с други хора", каза тя. "Те наистина ви познават като човек с чувства... а не просто като лист хартия, върху който да проектират образа си за перфектната приятелка."

