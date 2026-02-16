Одит на близо 300 HR практики: как сертификацията с Top Employer се превръща в стрес тест за компаниите

Деница Сотирова, старши HR бизнес партньор в Yettel

В сферата на управлението на хора съществуват различни признания, но едно от най-авторитетните идва от базирания в Амстердам Top Employers Institute. Организацията с над 30-годишна история ежегодно одитира компании в над 120 държави. На база обективни данни тя оценява до каква степен техните HR политики отговарят на световните стандарти.

Именно тази методология стои зад сертификацията на Yettel България като Top Employer за трета поредна година. Компанията отчита резултат от 90,88% – най-високият за нея досега, а оценката я нарежда в топ 10 на сертифицираните телекоми в Европа в категорията средни по размер компании (между 1000 и 5000 служители).

Значимостта на признанието идва и от мащаба на самия одит. Институтът оценява над 2200 компании в цял свят по единна методология, което позволява резултатите да бъдат разглеждани в международен контекст и да се прави сравнение по различни разрези – индустрия, Европа и глобално ниво.

„Минималният праг за сертификация е 60%, а резултат от 90,88% ясно показва, че усилията ни като работодател са наистина на високо ниво. За нас обаче стойността на процеса е не само във високата оценка, а и в това как използваме одита като обективна мярка за устойчивостта на HR практиките ни и като ориентир за тяхното надграждане“, коментира Деница Сотирова, старши HR бизнес партньор и ръководител на проекта в Yettel.

Три месеца стрес тест

Процесът по сертификация на Top Employers Institute продължава три месеца, но изисква целогодишна подготовка и систематизиране на информация. Одитът обхваща близо 300 HR практики в 20 различни области, като ефективността на всяка от тях се оценява на база измерими данни и постигнати резултати. В началото на всяка година институтът определя ключовите теми, които се актуализират спрямо тенденциите на пазара на труда.

„Можем да сравним сертификацията със своеобразен „стрес тест“. Институтът анализира целия цикъл на всеки служител – от момента, в който кандидатства, през въвеждането му в работата, до обучението и развитието му. В подготовката за сертификацията участват над 20 експерти от различни направления в компанията“, разказва Деница.

Най-интензивната част от одита, по думите ѝ, са т.нар. „спринтове“ – кратки периоди, в които в ограничено време се изисква предоставяне и валидация на голям обем данни. Именно тогава дисциплината при измерването на ефекта от HR практиките се оказва решаваща. Обективността на процеса се гарантира от двама независими валидатори, единият от които остава анонимен през целия одит.

Какво стои зад високия резултат

„Зад високия ни резултат стои дългосрочна стратегия, която свързва хората и бизнес целите ни. Развиваме HR програмите ни последователно и в пряка връзка с това как расте и се променя компанията“, разказва Деница. Този подход намира отражение и в резултатите от тазгодишния одит – Yettel подобрява представянето си в 55% от одитираните категории, а в 85% от тях постига резултат над средния за всички отличени компании в света.

Най-голям напредък компанията отчита в категориите „Обучение и развитие“, „Въвеждане в работния процес“ и „Дигитализация в HR“, където отбелязва среден ръст от близо 10 процентни пункта.

„През изминалата година изцяло изградихме preboarding процеса – периодът, в който кандидатите са приели нашето предложение, но още не са започнали работа при нас“, разказва Деница. За целта създават специален сайт, от който новите служители могат предварително да се запознаят с културата на компанията, възможностите и придобивките. Надграждат и самия онбординг чрез обучения и видеа, които представят дейността на различните екипи и подпомагат по-бързото ориентиране.

Традиционно компанията поставя силен фокус и върху развитието на лидерите. През 2025 г. близо 75% от мениджърите са участвали в обучения по различни теми, като една от ключовите инициативи е програмата Growth Mindset – насочена върху формирането на нагласа за растеж. От телекома обучават седем вътрешни посланици – по методология на британската компания Matthew Syed. Впоследствие те самите провеждат обучения за другите мениджъри, като споделят с тях конкретни техники, с които да формират нагласата за растеж у своите екипи.

През цялостна трансформация преминава и обучителната програма за магазинна мрежа Yettel Superhero Journey. Компанията разработва различни подходи за нови служители, вече опитни такива и мениджъри, като обединява дигитални обучения, практики в реална среда, коучинг и менторство. Дигитализират над 50 обучения, включително създават автентичен демо магазин, където новопостъпилите минават през реални работни сценарии.

По думите на Деница Сотирова стойност имат не само високите резултати, но и партньорството с Top Employers Institute, което продължава и след одита. „Работим с Top Employers Institute и чрез консултации по отделни теми – като например, стратегията ни за управление на хората, както и предстоящата Директива на Европейския съюз за прозрачност в заплащането, която предстои да влезе в сила през 2026 г.“, посочва тя.