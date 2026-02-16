Ядрено оръжие на западната граница на Украйна: Силни сигнали, че Путин трябва да спре (ОБЗОР - ВИДЕО)

Германският канцлер Фридрих Мерц вече говори с френския президент Еманюел Макрон за разширение на ядрения чадър в Европа – не е ли време и Полша да мисли за свой собствен ядрен проект (в смисъл – ядрено оръжие)? Този въпрос беше поставен в телевизионно интервю на полския президент Карол Навроцки и то в светлината, че Мерц и Макрон вероятно говорят за ядрен чадър без американско ядрено оръжие – ОЩЕ: Новият световен ред: Йотова де факто призова да избираме между Германия и Франция

Да, трябва да поемем път към разработка на ядрено оръжие, при спазване на всички международни регулации – това отговори Навроцки, макар че в разговора се използваше словосъчетанието "ядрен проект". Отделно, полският президент счита, че страната му трябва да е отворена за разговори за разширяване на ядрения чадър над Европа и то с полско участие. "Не знам дали американците ще ни позволят, но ние сме държава на ръба на война. Знаем какво е отношението на Руската федерация към Полша – агресивно и имперско държание", поясни Навроцки, който повтори, че подкрепя разработка на полско ядрено оръжие.

"Русия може да реагира агресивно на всичко", добави полският президент при въпрос какво ще каже Кремъл, ако Полша има ядрено оръжие:

Polish President backs creation of a national nuclear project



Karol Nawrocki said Poland should move toward building its own nuclear capability — «with respect for international regulations».



According to him, the country is located close to an armed conflict, and Russia… pic.twitter.com/T3jVz6Tklq — NEXTA (@nexta_tv) February 15, 2026

Думите на Навроцки идват и на фона на много откровено и дори жлъчно интервю на украинския президент Володимир Зеленски. Той напомни за Меморандума от Будапеща и как той се е оказал парче хартия, а уж е гаранция за сигурност. Предадохме ядрени оръжия, стратегически бомбардировачи срещу гаранции за суверенитет и сигурност. И накрая останахме без нищо – Русия ни нападна и никой не нападна Русия, каза Зеленски, уточнявайки, че сега украинците не вярват на никого. С тези думи той всъщност де факто поиска от САЩ гаранции за сигурност сега, преди бъдещо мирно споразумение с Русия. Отделно украинският държавен глава продължи по тази линия – да, Европа и САЩ налагат санкции на Русия, но недостатъчно. А "Росатом"? И защо роднини на основни фигури за режима на руския диктатор Владимир Путин свободно учат и притежават недвижимо имущество на Запад, а не биват върнати в Русия, след като Путин и Кремъл не уважават демокрацията и правилата ѝ – ОЩЕ: Прибирайте се вкъщи. На майн*т* си в Русия

Ukrainians trust no one because we had the Budapest Memorandum Zelensky said. We gave up nukes and dozens of aircraft for security assurances. Then Russia came and nobody stopped them. pic.twitter.com/LkBufxoPGa — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2026

Europe still hasn't sanctioned Rosatom or Russians living across Europe and the US with property and kids in Western universities Zelensky said. pic.twitter.com/MMg5uXAXq9 — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2026

Моментално от руска страна беше активиран за отговор бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев, който сега е зам.-секретар на Съвета за сигурност на Руската федерация. Медведев заяви, че Зеленски можело да продължи да е президент на Украйна, стига да я съсипва. И това при положение, че Русия продължава да внушава, че при бъдещи президентски избори в Украйна управлението на Зеленски няма да позволи на "украинците", живеещи в Русия, да гласуват. Как обаче Руската федерация би определила кой е украинец за хора, живеещи под неин контрол, остава неясно – ОЩЕ: "Путин няма много време - аз съм по-млад": Зеленски постави Тръмп на място. САЩ явно пак са се подлъгали по Русия за гаранциите за Украйна (ОБЗОР - ВИДЕО)

Medvedev for some reason chose to respond to Zelensky with a black-and-white video of threats. If only it were a farewell.. pic.twitter.com/Y2ChB3lmzE — WarTranslated (@wartranslated) February 15, 2026

При война в Европа – проблем, който може да спъне Стария континент

Според Шена Бритцен, един от директорите на германския оръжеен концерн Rheinmetall, настоящите запаси от горива в Европа ще стигнат за около 3 месеца при активни бойни действия. Бритцен отговаря за енергийните проекти в Rheinmetall и счита, че в Европа има ограничен капацитет да се преработва (рафинира) петрол. Затова германската компания мисли за алтернативни източници на енергия, базирани на водород.

И предвид тази новина, дойде и друга – от Великобритания. The Guardian съобщи, че оръжеен завод, който трябваше да увеличи 16 пъти обема на произвеждани на Острова артилерийски сняради 155-мм калибър, няма да отвори врати сега, а ще има 6 месеца забавяне на проекта. Основната причина – трудности с парите.

А на този фон, Bloomberg публикува материал, базиран на оценки на западни дипломатически източници, че Китай ще продължи да задълбочава сътрудничеството си с Русия и да я обвързва, включително чрез подкрепа за руснаците да продължават войната в Украйна. Европейските опити Пекин да бъде убеден да помогне решително и да повлияе на Владимир Путин да сложи край на войната стават все по-трудни, смятат въпросните източници.

Войната в Украйна: Развитие на бойните действия

Високата интензивност на сухопътните военни действия в Украйна се запазва съгласно данните на украинския генщаб. На 15 февруари са станали 235 бойни сблъсъка, с 30 повече на дневна база, като това е трети пореден ден с над 200 бойни сблъсъка. Руснаците през последните 24 часа са хвърлили 224 управляеми авиационни бомби (КАБ), като това е с 54 повече на дневна база. Руският артилерийски обстрел е в мащаб 3387 изстреляни снаряда, като това е с около 500 повече за денонощие. Руската армия е използвала 4757 FPV дрона, което е с около 400 повече спрямо предходното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-горещо е Покровското направление – там, където уж руснаците бяха превзели Покровск и Мирноград и сега са принудени да си признават, че не е така. За последното денонощие там са отбити 63 руски пехотни атаки. 21 са били руските пехотни атаки в съседното от юг Олександриевско направление, където в последната седмица украинците извършват успешни контраатакуващи операции. Още 37 руски пехотни атаки са станали по-на юг, в района на Гуляйполе, Запорожка област. Североизточно от Покровск, в направлението от Торецк към Константиновка, руснаците са атакували 28 пъти. Интересен факт е, че в северната част на фронта – Славянското, Лиманското, Купянското и Южнослобожанското направление, няма двуцифрен брой руски пехотни атаки никъде. Всъщност, при Купянск има само една руска пехотна атака, при село Пищане, югоизточно от самия Купянск. Там, в северната част на самия град вече има украински войници – на места, където руското военно командване казваше, че са под руски контрол, като има геолокализирани видеокадри, които го потвърждават – ОЩЕ: Руските държавни медии "отмениха" превземането на южната част на Мирноград (СНИМКИ)

Специално за Запорожка област, украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец посочва, че и в двете направления там – към Гуляйполе и Орехов, действат части на общо 4 общовойскови руски армии (5-та, 29-та, 36-та и 58-ма, като 58-ма се бие в Ореховското направление). Машовец е категоричен – Гуляйполе е в руски ръце, 5-та общовойскова руска армия е стигнала на запад до село Зализнично и на север до линията Цветково (под руски контрол според доклад на руското военно-оперативно направление "Восток") – Прилуки, както и имаше позиции в Добропиля (да не се бърка с едноименното населено място северно от Покровск), но там вече не е така – украинската армия при една от контраатаките си върна селото, след като подсигури Тернувато. 36-та руска общовойскова армия вече е до линията Новоолександровка – Орестопол, а на запад, в Ореховското направление част от Новоданиловка е в руски ръце, но не и Мала Токмачка, там текат боеве. Само че миналата седмица, благодарение на серия успешни украински контраатаки, цялата руска линия на настъпление при Гуляйполе беше спряна и дори на някои места руски части се оттеглиха назад, разказва Машовец. По-конкретно – на север Олексеевка и Орестопол пак са украински, има боеве за Березово и Терново. Даниловка също е в украински ръце, а по поречието на река Янчур украинците са си върнали Вишнево, Егоровка, Першотравнево, Злагода и Рибно, вече текат боеве и за Приволно. Прилуки и Оленоконстантиновка също пак са под украински контрол, а на източния бряг на река Янчур вече текат боеве за Варваровка. Що се отнася до Зализнично, украинската армия удържа линията Цветково – Святопетровка – Староукраинка. А в Ореховското направление украинската армия е овладяла центъра на Приморско и руските части са се оттеглили в южните му части, твърди Машовец, като руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" косвено го подкрепя – пълно недоумение предизвикват официални руски доклади "на терен", че се запазват линиите на боеве.

Заключението на украинския военен експерт: През последната седмица украинските части са успели ако не да спрат напълно руското настъпление при Гуляйполе и Орехов, то реално да го сведат до тактически минимум и дори то само в някои относително тесни райони. Освен това, в резултат на тези контраатаки, в определени райони украинската армия успя да отблъсне руснаците, в някои сектори с 9-9,5 км. Машовец обаче е категоричен за друго – тези контраатакуващи украински операции не са мащабна контраофанзива, защото украинската армия има ограничен брой сили и средства (според украинския анализатор например при дроновете има паритет), а руснаците имат все още сериозни резерви като хора – поне 2 бригади в участъците, където действат 5-та и 36-та руска армия. Говорим за забавяне на руското настъпление с крайна цел достигане подстъпите на град Запорожие, заявява украинският о.з. полковник.

Именно заради численото превъзходство, руснаците вече са окупирали Родинско – най-важната точка северно от Покровск и западно от Мирноград, твърди украинският военен канал "Офицер". Той казва, че жертвите в този участък на фронта, с поглед към Добропиля, северно от Покровск, са 1:10 (1 украински войник – 10 руски: ВИДЕО, 18+), но въпреки това руската тактика на работа с много и много пушечно месо на малки щурмови групи дава макар и бавни резултати. Сега боеве има главно в района на село Билецко.

(КАРТА) Популярният руски военнопропаганден телеграм канал "Рибар" се оплака, че и за Часов Яр имало фалшиви доклади от руските части и всъщност Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) държат позиции в квартал "Шевченко" на града.

Още: Игра на тронове за Украйна: Големите маневри. Русия страда на фронта заради липсата на Starlink (ОБЗОР – ВИДЕО)

Междувременно украинските ВВС потвърдиха, че тази нощ Русия е изстреляла 4 ракети "Циркон" по цели в Украйна. Свалени са 2 от ракетите.

В Русия продължават да се вълнуват как да заменят Starlink. ТАСС публикува материал за тестове на системата "Бараж-1" - платформа, която може да се изстрелва на 20 километра височина и на нея да има оборудване за 5G комуникация. Но американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) публикува коментари на Z-блогъри, че това няма да замени Starlink изцяло, защото няма как една платформа да е равностойна на цяла мрежа от сателити. А Серхий Бескрестнов, най-популярният съветник на новия украински министър на отбраната Михайло Федоров, коментира, че ПВО системи С-300 може да се ползват за сваляне на такива руски платформи за 5G.