16 февруари 2026, 10:28 часа 322 прочитания 0 коментара
Последният участък на бул. "Тодор Каблешков" готов до края на април

При подходящи метеорологични условия строежът на последния участък на бул. "Тодор Каблешков" ще приключи за около 70 дни. Това каза зам.-кметът в направление "Обществено строителство" Никола Лютов пред медиите. Преди дни започнаха строителните дейности по завършването на последните 80 метра от булеварда. Булевардът е един от най-важните инфраструктурни проекти на Столичната община.

Важен проект за столицата

"След приключването на строежа ще можем да видим булеварда в един завършен вид, с изцяло подменена газопреносна мрежа, канализация, ново осветление и най-вече ще завършим един от най-важните градски рингове", посочи той. "Стойността на целия проект ще може да се каже след финализиране на всички дейности", обясни Лютов.

"През септември съдът отхвърли всички жалби срещу отчуждаването и преди броени дни, в края на януари, потвърди предварителното изпълнение на принудителното отчуждаване и това ни дава възможност да премахнем и незаконната постройка, която се намира във вече отчуждения имот", каза Лютов, цитиран от БТА.

Той посочи, че в София има множество такива имоти, които бавят строежи. Това е хроничен проблем за столицата. Много от ключовите трасета на столицата се забавят заради процедури на отчуждаване, които следва да бъдат приключени", добави заместник-кметът.

"Процедурата по отчуждаване на имота е продължила около три години, защото собственикът се възползва от правата си да обжалва всяка стъпка от нея", каза кметът на столичния район „Триадица“ Димитър Божилов.

"Това е трансрайонен проект, засяга не само „Триадица“, но и „Лозенец“ и „Красно село“, тук след време трябва да минава и трамвай", посочи Божилов.

"Така че смятам, че е безспорна необходимостта от този така наречен втори градски ринг, който е планиран от много отдавна", каза още Божилов

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
