Неуспешният беглец от Украйна: Бивш министър е заподозрян в пране на пари чрез мащабна схема на отдалечен остров

Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) и Специализираната антикорупционна прокуратура (САПО) разшириха кръга на заподозрените по делото „Мидас“, свързано с корупционния скандал в енергетиката. Двете институции са уведомили бившия министър на енергетиката и на правосъдието Герман Галущенко (Херман Халущенко), че е заподозрян в пране на пари и участие в престъпна организация. Съобщението от 16 февруари идва ден след като Галущенко, енергиен министър от 2021 до 2025 г., беше задържан при опит за пресичане на границата.

Фонд за "инвестиции" на остров в Карибско море

Според разследването - през февруари 2021 г. на остров Ангила (самоуправляваща се отвъдморска територия на Обединеното кралство в Карибско море), по инициатива на участници в престъпната организация, разкрита от НАБУ и САПО в края на миналата година, е регистриран фонд, който е трябвало да привлече около 100 милиона долара „инвестиции“.

Още: Докато пресича границата: Задържаха бивш украински министър, замесен в корупционния скандал с "Енергоатом"

Фондът е бил ръководен от дългогодишен познат на участниците в престъпната организация - гражданин на Сейшелските острови и Сейнт Китс и Невис, който професионално е предоставял услуги за изпиране на приходи, получени чрез престъпни средства.

Семейството на заподозрения, т.е. на Галущенко, е било сред „инвеститорите“ във фонда, обявиха от НАБУ.

За да се скрие участието му, в Маршаловите острови бяха създадени две компании, интегрирани в структурата на тръст, регистриран в Сейнт Китс и Невис. Бенефициерите на компаниите бяха бившата съпруга и четирите деца на високопоставения служител", гласи съобщението. "Тези компании станаха „инвеститори“ на фонда (чрез закупуване на негови акции), а членовете на престъпната организация започнаха да превеждат средства по сметките на фонда, открити в три швейцарски банки в интерес на заподозрения".

Още: Бивш премиер на Украйна, обвинен в корупция: Под "фашистки режим" сме (ВИДЕО)

112 милиона долара от незаконни дейности в украинската енергетика

Материалите, получени в Украйна и чрез процедурата за международно сътрудничество с компетентните органи на редица страни, показват, че по време на мандата на Галущенко, чрез неговия пълномощник, известен като „Ракетата“ (Игор Миронюк - бел. ред.), престъпната организация е получила над 112 милиона долара в брой от незаконни дейности в енергийния сектор.

Тези средства са били легализирани чрез различни финансови инструменти, включително криптовалута и „инвестиции“ във фонда.

Сега е установено, че над 7,4 милиона долара са били преведени по сметките на фонда, които са били управлявани от семейството на заподозрения. Още над 1,3 милиона швейцарски франка и 2,4 милиона евро са били изплатени в брой и преведени директно на семейството в Швейцария, твърдят разследващите.

Снимка: Getty Images

Част от тези средства са били изразходвани за заплащане на образованието на децата на Галущенко в престижни институции в Швейцария и са били преведени по сметките на бившата му съпруга, добавят от НАБУ. Остатъкът е бил депозиран, откъдето семейството на високопоставения чиновник е получавало допълнителни доходи и ги е изразходвало за свои нужди.

Още: Имало е опит за убийството на главния обвиняем за корупционния скандал "Мидас" в Украйна: Твърдение на украински олигарх

На 15 февруари 2026 г., докато се е опитвал да напусне територията на Украйна, "бившият високопоставен служител е бил задържан от детективи на НАБУ. Той е бил уведомен за подозрение по част 2 на член 255 и част 3 на член 209 от Наказателния кодекс на Украйна. Разследването продължава. В рамките на разследването на горепосочените факти НАБУ сътрудничи с 15 държави по целия свят", допълват от антикорупционния орган.

Предисторията

На сутринта на 10 ноември стана известно, че Националното антикорупционно бюро на Украйна провежда претърсвания в домовете на бизнесмена Тимур Миндич и тогавашния министър на правосъдието Герман Галущенко. В същото време се разбра, че Миндич е избягал в чужбина няколко часа преди претърсванията. Миндич е бивш бизнес партньор на президента Володимир Зеленски. Той е съсобственик на продуцентската компания на президента „Квартал 95“.

Същия ден Националното антикорупционно бюро на Украйна обяви, че е разкрило мащабна корупционна схема за присвояване на средства в енергийния сектор, и публикува аудиозаписи на разговори между лицата, замесени в случая.

Още: Операция "Мидас": Зеленски отстрани Андрий Ермак от още постове, които заемаше

В записите се споменават хора, идентифицирани с следните прякори - „Карлсон“, „Професорът", „Тенорът“ и „Ракетата“, които според твърденията прикриват имената на следните лица:

„Карлсон“ – Тимур Миндич – бизнесмен и съсобственик на студио „Квартал 95“, сътрудник на президента Володимир Зеленски;

„Професорът“ – Герман Галущенко – тогава министър на правосъдието и бивш министър на енергетиката;

„Тенорът“ – Дмитро Басов – изпълнителен директор по физическа защита и сигурност на АД „НАЕК Енергоатом“;

„Ракетата“ – Игор Миронюк – бивш съветник на Халущенко, когато той заемаше поста министър на енергетиката. Преди това Миронюк е бил и помощник на украинския бивш депутат Андрий Деркач, който от 2024 г. е руски сенатор.

Антикорупционното бюро съобщи, че групата е събирала подкупи от изпълнителите на държавната компания „Енергоатом“ в размер на 10–15 % от стойността на всеки договор.