Хора с двойно гражданство може да не бъдат допускани до Великобритания

Лица с двойно британско гражданство са предупредени, че може да им бъде отказано качване на полет, ферибот или влак до Обединеното кралство след 25 февруари, освен ако не носят у себе си валиден британски паспорт.

Предупреждението на Министерството на вътрешните работи идва на фона на десетки оплаквания от британци, живеещи или пътуващи в чужбина, които внезапно са се оказали изложени на риск да не бъдат допуснати до Обединеното кралство.

Отказване от британско гражданство

Така се стига до ситуацията британци, живеещи в чужбина, да обмислят да се откажат от британското си гражданство, заради новите паспортни правила, съобщи вестник "Таймс".

От 25 февруари те ще могат да влизат в Обединеното кралство само с британски паспорти. Засегнатите смятат, че това ги поставя в неизгодно положение в сравнение с гражданите на чужди държави.

Около 1,2 милиона лица с двойно британско гражданство по целия свят могат да бъдат засегнати от промяната, за която защитниците на човешките права предупреждават, че ще ги направи "граждани втора ръка", защото ще бъдат поставени в по-неизгодно положение в сравнение с пристигащите от чужди държави.

Досега британските лица с двойно гражданство можеха да влизат в Обединеното кралство и с небританските си паспорти. От 25 февруари обаче те ще трябва да показват само и единствено британския си паспорт при влизане в страната, или да кандидатстват за "удостоверение за право", което струва близо 600 паунда.

В целия свят британските посолства и консулства са залети от запитвания за промените след оплаквания за липса на информация и навременни предупреждения, предаде БНР.

Източник: Getty Images

Според новите правила ако лице с двойно гражданство се опита да влезе във Великобритания с друг паспорт, може да не му се позволи да се качи на полет до Великобритания или да бъде спряно на границата.

За сравнение, чуждестранните пътници няма да бъдат засегнати от промяната на правилата.

Проблем за децата на емигрантите и за хората без паспорт

Промяната в правилата ще се засегне много деца на британски граждани, родени в чужбина, които никога не са притежавали британски паспорт, но чиито данни ще показват двойно гражданство при граничния контрол.

Според недоволни от мярката изглежда странно, че макар Обединеното кралство да е готово да признае двойното гражданство, то отказва да приеме, че валиден паспорт на ЕС, притежаван от британски гражданин, е приемлив документ за влизане в страната.

Смут настана и сред много британци, живеещи в други страни, които никога не са притежавали физически британски паспорт, но досега са пътували свободно.