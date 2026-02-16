В Испания искат забрана за бурките

Испанската опозиция настоява за забрана за носенето на бурка и никаб на обществени места.

Народната партия обяви, че ще подкрепи предложение на крайнодесните от Vox по темата, съобщи представител на формацията.

През новата седмица се очаква партията на Сантяго Абаскал Vox да внесе промяната в долната камара на парламента. Депутатите ще обсъждат предложение за забрана на носенето на никаб и бурка, включително на "частни места с изглед към обществено пространство или ползване".

Още: Турция възнегодува заради решение на Европейския съд за хиджабите

Според предложението мярката не засяга ислямския воал хиджаб, който е дреха и символ на религиозна идентичност, покриващ само косата и врата.

Глоба и затвор

Естер Муньос, говорителя на Народната партия, потвърди, че политическата й сила ѝ ще гласува в подкрепа на инициативата.

"Трябва да се съсредоточим върху въпросите, които ни обединяват", заяви тя, визирайки крайнодясната партия, предаде БНР.

Още: Шри Ланка забранява бурката на обществени места

Текстовете още предвиждат присъди от година и половина до 3 години затвор за онези, които налагат "чрез насилие, сплашване или каквато и да е форма на принуда носенето на никаб и бурка".

Също така промените предвиждат глоба до 600 евро за носенето на никаб или бурка на обществени места. Повторните нарушения могат да бъдат наказани със санкция до 30 000 евро.

Източник: Getty Images

Миграцията: Риск за сигурността

Законопроектът на Vox, озаглавен като мярка "за защита на достойнството на жените и гражданската сигурност в публичното пространство", мотивира инициативата с нарастващата миграция от страни със силно ислямистко влияние.

Още: Швейцарски кантон с регионална забрана за носенето на бурка

Както пише El País, в мотивите се посочва, че "масовото пристигане на имигранти" поставя въпроса как публичните власти трябва да реагират срещу опитите за налагане на ислямистки обичаи в общественото пространство.

Според текста "фалшивото разбиране за толерантност" може да доведе до нормализиране на масово покриване на лицето - практика, която според вносителите е несъвместима с начина на живот на испанското общество и крие рискове за сигурността.