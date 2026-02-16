Убил две кошути: Хванаха криминално проявен бракониер

Мъж на 32 години от град Мъглиж е задържан за 24 часа след сигнал за убити две кошути в горска територия в землището на град Твърдица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, цитирани от БТА.
Сигналът е подаден на 14 февруари около 11:35 часа в дежурната част на Районното управление в Твърдица от Държавно горско стопанство – Твърдица.
На място служители на горското стопанство са установили 32-годишния мъж, който е криминално проявен.
По случая е образувано досъдебно производство.
БТА припомня за случай с бракониерство, когато бяха убити две сърни в землището на сливенското село Бяла.
