Убил две кошути: Хванаха криминално проявен бракониер

Мъж на 32 години от град Мъглиж е задържан за 24 часа след сигнал за убити две кошути в горска територия в землището на град Твърдица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен, цитирани от БТА.

Сигналът е подаден на 14 февруари около 11:35 часа в дежурната част на Районното управление в Твърдица от Държавно горско стопанство – Твърдица.

На място служители на горското стопанство са установили 32-годишния мъж, който е криминално проявен.

По случая е образувано досъдебно производство.

БТА припомня за случай с бракониерство, когато бяха убити две сърни в землището на сливенското село Бяла.

