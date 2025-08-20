Войната в Украйна:

Парите на топ банкерите ни – евро, левове, долари: Поглед отвътре в БНБ

20 август 2025, 14:30 часа 197 прочитания 0 коментара
Левове или евро? В светлината на факта, че България ще стане част от еврозоната от 2026 година и еврото ще е новата ни национална валута, Actualno.com отправи поглед към имуществените декларации на ръководството на институцията, която управлява и пази финансовата ни система – Българската народна банка (БНБ). Декларациите са за 2024 година – те се подават ежегодно пред Антикорупционната комисия от всички хора, заемащи публични постове в България.

Димитър Радев

Управителят на БНБ Димитър Радев е декларирал общо 7 банкови сметки и никакви пари в брой за 2024 година. От сметките обаче 3 са на съпругата му Маргарита – общо 4 от всичките 7 са в чужда валута, не в евро. Валутата е американският долар – Радев държи две сметки с общо над 221 000 долара, а съпругата му други две, с наличност от над 213 000 долара. Димитър Радев има и една сметка в евро – валутата, която става официално българска национална от 2026 година. В сметката има 8841 евро. Но в левовата сметка на Радев има над 930 000 лева, а съпругата му има също банкова сметка в левове – 76 205 лева.

Всичките тези пари по сметки обаче не са от заплати – вписаното основание е "по Таблица 12 – ръчно". Таблица 12 за попълване на декларациите се отнася до доходи от покупко-продажби, замени, дарения, договори за гледане, завещания, наследство, делба – това е посочено в указанията на Антикорупционната комисия за попълване на имуществените декларации от заемащи определени публични постове хора като Радев. Какъв точно е произходът на парите съгласно обяснението, не става ясно от наличната публична информация.

Месечната заплата на Радев съгласно декларираното като годишна данъчна основа от трудови доходи е малко под 32 400 лева.

И още – Димитър Радев има над 451 000 лева, вложени в инвестиционни и пенсионни фондове. От тях над 256 000 лева са всъщност в евро (131 249), а над 190 000 лева са в долари (101 560). За съпругата си Маргарита той е декларирал акции и дялове в две компании - ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Петър Чобанов

Бившият финансов министър и бивш депутат от ДПС Петър Чобанов – той заемаше поста в кабинета "Орешарски", а сега е подуправител на БНБ за управление "Банково" - е наследил 1/8 от апартамент от 64 квадрата в Ямбол. Освен това плаща по 1100 лева месечен наем, за да живее в апртамент в София от също 64 квадрата, като го прави от 2022 година насам.

В брой Чобанов държи 2000 лева, но има и 8 банкови сметки. От тях 3 са в евро – общо в тях има малко над 13 300 евро, като в едната има само 26 евро, а в най-голямата – 10 002 евро. Обаче в левове Чобанов има сметка с 354 148 лева, както и още една, със 70 236 лева и трета, с 23 667 лева. Последната му сметка в левове е на стойност само 127 лева. В долари има една сметка, с 34 долара – всички тези сметки, в евро, долари и левове, са от заплата. Има и две кредитни карти, с лимит от почти 35 000 лева, като едната е в евро (7530 евро). Вложил е в инвестиционен фонд 4725 долара – пак парите са от заплата. Месечната му заплата съгласно декларираната годишна данъчна основа е малко над 27 800 лева - ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Любомир Каримански

Бившият депутат на ИТН Любомир Каримански, който сега е член на УС на БНБ, е получил през 2023 година безвъзмездно "Лексус". Освен това – той има две банкови сметки по декларация, като по-внушителната е в евро: малко над 25 000 евро. В левове държи малко под 10 000 лева, като тези пари са от заплата, докато еврото е от спестявания.

Декларираната от него годишна данъчна основа е само 9585 лева. Много ниската сума се обяснява с факта, че Каримански влезе в БНБ с указ на президента Румен Радев от 3 декември, 2024 година (тогава Каримански влезе в БНБ, тогава беше церемонията), а декларацията на Каримански е за 2024 година. За тази година той е работил в БНБ по-малко от един пълен работен месец, още повече, че през декември са коледно-новогодишните празници - ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Припомняме, че Каримански се целеше в мястото на Димитър Радев в БНБ - но парламентът не одобри, като имаше неудобни въпроси относно кандидатурата преди в крайна сметка тя да бъде отхвърлена - Още: Депутатите не одобриха Любомир Каримански за гуверньор на БНБ

Андрей Гюров

Подуправителят Андрей Гюров, който влезе в БНБ с политическа кариера в ПП-ДБ и се стигна до съд дали трябва да остане в ръководството на банката именно заради действия на Антикорупционната комисия, е декларирал апартаменти, гаражи и ниви в Благоевград и София. Всичко декларирано е купено – по 25% него и съпругата му Станислава за апартамент в София още през 2004 година, като общо платената сума за този дял е 40 000 лева. Апартаментът е общо 84 квадрата, двамата съпрузи са придобили половината. През 2021 година са купили и апартамент в Благоевград, 134 квадрата, като двамата са платили всеки по малко над 95 000 лева. За нивите в Благоевград – Гюров и съпругата му имат по 1/5 от 5 квадратни метра, цената е по 1500 лева и сделката е още от 2010 година. Всичко имотно е платено с пари от заплата.

Като банкови сметки Гюров е декларирал общо 3, но едната е на съпругата му. Едната му сметка е в евро – 25 000 евро, а левовата му е за 215 000 лева. И отново – парите вътре са от заплата. Гюров обаче има и инвестиционен заем – той го е дал и е на стойност 85 000 евро, по договор за сътрудничество и съвместна дейност. А съгласно декларираната годишна данъчна основа, заплатата на Гюров е малко над 13 200 лева месечно през 2024 година. Жена му е с данъчна основа от 20 790 лева, а той има 9598 лева доходи от друга стопанска дейност, съпругата му – също, но 4514 лева. Гюров е декларирал и 19 502 лева трудови доходи, спечелени извън работата му в БНБ – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Декларациите на останалите членове на БНБ в оригинал

В БНБ има още четирима души, които са част от управленската структура - ето и техните декларации:

  • Радослав Миленков – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!
  • Илия Лингорски – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!
  • Николай Неновски – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!
  • Снежанка Деянова (главен секретар на БНБ, една от декларираните ѝ банкови сметки е за над 1,6 млн. лева, посоченият произход на парите там е "заплата". Годишната ѝ данъчна основа по декларация е 302 220 лева т.е. месечната ѝ заплата е почти 25 200 лева) – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

