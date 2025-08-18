Срещата Тръмп-Путин:

18 август 2025, 16:00 часа 871 прочитания 0 коментара
Парите, колите и имотите на най-големите началници в МВР: Скромна 2024 година

Август е месецът, в който толкова обсъжданата Комисия за противодействие на корупцията (КПК) трябва да почне да публикува имуществените декларации на българските политици и заемащите висши публични административни постове. Данните се отнасят за предишната каледарна година – в случая, 2024 година. Точно след официално дадената зелена светлина за приемане на еврото от България и арестът на кмета на Варна Благомир Коцев, КПК влезе пак във фокуса на общественото влияние и политическите битки, но традиционно ваканционния август бързо понижи градуса на напрежение и отложи нещата минимум за септември.

Предвид липсата на обичайната политическа активност сега, още по-голямо е вниманието, което медиите фокусират при случаи на катастрофи или престъпления. Периодично това означава повече внимание и върху МВР – обширни коментари, особено в телевизионните студиа, с акценти как се справя полицията и с какви средства разполага. Затова в следващите редове публикуваме официалната информация от регистъра на Антикорупционната комисия, показваща добре ли са заплатени шефовете на структурите, които трябва хем да ни пазят, хем да разкриват корупцията по най-високите етажи на властта – Още: Пеевски обеднява с милиони, а кой забогатява? Актуалното имущество на политиците

Мирослав Рашков, главен секретар на МВР

За 2024 година сегашният оперативен ръководител на българската полиция е декларирал 20 000 лв. в брой, от заплата, както и общо още над 40 000 лева в две банкови сметки. Той има и три ипотечни кредита – общо за почти 65 000 лева, като най-големият е за малко под 60 000 лева. Освен това Рашков е вписан като прехвърлител на лек автомобил "Ауди", като цената е 10 000 лева – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Любомир Николов: Началник на СДВР

През 2024 година ръководителят на СДВР си е купил апартамент от 73 квадрата в район "Витоша" (улица "арх. Никола Лазаров") за малко над 118 500 лева, като парите са от заеми. Дали това е данъчна оценка или реална цена е отделен въпрос - вече има много брокерски онлайн платформи, където може да бъде направена справка с оценки. Също през 2024 година Николов си е купил и "Хюндай Туксон" за малко над 14 000 лева, като този път парите са от заплата - така пише в декларацията.

Ръководителят на СДВР има почти 66 000 лева в банкова сметка - парите са отново от заплата, според декларацията му. Но има и банков кредит за покупка на недвижим имот от 80 000 лева. За съпругата си е декларирал доход от малко над 30 500 лева - ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Тихомир Ценов: Началник на ОДМВР София

Ценов е декларирал общо 3 банкови сметки, но в тях общата сума е едва 11 800 лв. - от заплата, спестявания и овърдрафт. Той обаче има и потребителски кредит за 20 000 лв. Декларирал е и доход на съпругата си от 10 000 лв., както и 50% от идеалната част на нива в село Ставерци, а посочената сума за това е 1400 лева – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Станимир Калоферов: Началник на ОДМВР Пловдив

За 2024 година Калоферов е декларирал, че е придобил 50% от апартамент с големина 108 квадрата разгъната застроена площ, но всъщност това е станало още през 2015 година, просто Калоферов сега стига до пост, където трябва да обяви сделката. Обявената сума по сделката – 53 000 лева. Апартаментът е в Пазарджик, също там държи и половината от гараж към жилището и това влиза в цената, платена от Калоферов. Произходът на средствата е заем. Полицейският началник се е сдобил и с "Мицубиши АСХ" през 2022 година, за 7100 лева.

Учудващо или не, Калоферов не е декларирал нито пари в брой, нито по банка. Но има 5 потребителски кредита и 2 кредитни карти, като общата сума по всичко това е малко над 102 000 лева. Декларирал е и 56 536 лева доход на съпругата си – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Припомняме, че тази година един от големите скандали с работата на МВР е Пловдив. По-конкретно – операция срещу контрабанда на цигари, припомнете си: Шефове в ГДБОП спират полицаи да заловят контрабандисти: "БОЕЦ" цитира имена и чатове (СНИМКИ)

Завършекът на случая дотук е този: Порицан и тръгнал си с обезщетение: Краят за МВР началник след скандал с контрабанда на цигари

Владимир Маринов: Началник на ОДМВР Бургас

Тук впечатление прави, че шефът на бургаската полиция си е купил "Форд Ескейп" за почти 20 000 лева и то през 2024 година, като парите са от заплата и продажба на имущество. В банка Маринов има само 4395 лева – от заплата, но съпругата му Дочка държи почти 53 000 лева, които са от заплата и продажба на имущество. Само че Маринов е декларирал и 14 500 лева, които му се полагат заради решение на Софийския градски съд, а съпругата му има да получава 10 600 лева, които е дала на заем. Тя има и отделно 37 495 лв. деклариран доход – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Маринов е посочен в 2 материала на разследващия сайт BIRD, като и двата са свързани с показано убития Мартин Божанов-Нотариуса. Вторият започва директно с това, че Маринов празнувал рождения ден на Николай Филипов през 2023 г. в компанията на Мартин Божанов – Нотариуса и Георги Костов – бивш директор на Агенция "Митници" и бивш главен секретар на МВР. Двата материала - ТУК!

Красен Торимацов: Началник на ОДМВР Варна

Торимацов е подал декларация в качеството си на ръководещ полицията в Добрич – той пое поста във Варна в началото на лятото на 2025 година и тепърва ще подава догодина декларация за този времеви период.

В декларацията си Торимацов е вписал прехвърляне на 50% от идеалната част от вила до Враца, като разгънатата застроена площ е 1073 квадратни метра. Прехвърлянето е безвъзмездно. Той не е вписал никакви пари в брой или в банка, има само потребителски кредит за 40 000 лева – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Димитър Машов: Началник на ОДМВР Велико Търново

За отбелязване е, че Машов стои на поста доста години, а както е добре известно при смяна на властта често има рокади и по върховете на структурата на МВР. Спомен на Actualno.com за него: Вместо полицаи - разносвачи и вестникарчета

В декларацията за 2024 година Машов е вписал, че ползва на лизинг "Шкода Супърб" с договор за 49 500 лева, а дължи 42 000 лева по този договор. Безвъзмездно прехвърляне от негово име има на "Ауди А4", като цената на отчуждаването е 9900 лева. Машов има малко над 25 000 лева в банкова сметка, от заплата. Отделно е вписал 111 000 лева ипотечен кредит, с лихва 2,7%. Декларираният доход на съпругата му е почти 38 000 лева – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Даниел Димитров: Началник на ОДМВР Благоевград

Димитров е кадър от Дупница и е декларирал, че ползва 83 квадрата апартамент там безвъзмездно. Със заем е купил "Хюндай" за 27 000 лева през 2024 година. Няма пари по банка или в брой, които да са декларирани, но има потребителски кредит от 55 000 лева. За съпругата си е декларирал доход от 43 506 лева – ПЪЛНАТА ДЕКЛАРАЦИЯ!

Още: МВР е "поело" цигарената контрабанда в пет области: "БОЕЦ" с нови твърдения

